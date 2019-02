5 máscaras de cabelo fáceis para fazer em casa

Os tratamentos capilares, ainda que muito importantes, podem acabar pesando no bolso se feitos no salão, além do fato de alguns produtos possuírem muita química. Mas a solução é simples: máscaras caseiras!

Com alguns ingredientes naturais que você pode obter da sua própria cozinha, é possível fazer misturinhas eficazes e perfeitas para hidratar e revitalizar os fios.

Por isso, confira 5 máscaras fáceis de fazer em casa para ter o cabelo dos sonhos:

Hidratação

Ingredientes:

2 bananas

4 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de mel

Modo de preparo: Bata ou amasse as bananas. Junte o óleo e o mel em um liquidificador até tudo ficar homogêneo e sem pedaços da fruta.

Aplicação: Lave o cabelo com shampoo e enxágue com água quente, assim as cutículas dos fios poderão absorver completamente todos os nutrientes da mistura. Aplique uma boa quantidade da máscara do início ao fim dos fios, tomando cuidado para que tudo seja coberto. Quando todo o cabelo estiver coberto com a mistura, coloque uma touca de plástico e deixe agir por 25 minutos. Depois é só terminar sua rotina de lavagem, com condicionador e enxágue.

Se os seus fios estão secos, essa é a máscara certa. É só usar aquelas bananas esquecidas na sua fruteira, que você jogaria fora de qualquer jeito, como base. As bananas são ricas em potássio, deixando o cabelo mais macio e mais brilhante. O azeite de oliva é rico em ácidos graxos, o que ajuda a penetrar nos fios de cabelo com facilidade e fornece uma camada de umidade. O mel não só é ótimo para reduzir a quebra e o frizz, mas também condiciona o cabelo e adiciona brilho.

Retenção de umidade

Ingredientes:

1 folha de babosa fresca

4 colheres (sopa) de azeite

4 colheres (sopa) de óleo de mamona (ou qualquer óleo essencial de sua escolha)

Modo de preparo: Corte pedaços da folha de babosa ao meio para revelar o gel em seu interior e deixe de lado um pouco. Em uma vasilha, misture os óleos.

Aplicação: Com o cabelo seccionado, esfregue o gel da babosa logo na raiz, utilizando a própria folha como aplicador. Massageie a raiz e, em seguida, espirre um pouco de água nos fios. Aplique a misture de óleos por todo o comprimento do cabelo. Deixe agir durante a noite, protegendo o cabelo com um tecido fino na hora de dormir. Por fim, é só lavar normalmente no dia seguinte.

Essa misturinha funciona com qualquer tipo de cabelo. Esfregar seu cabelo com o gel cru de aloe vera aumenta a umidade e limpa o couro cabeludo. A máscara pode ser usada na rotina pre-poo, usada antes da aplicação do shampoo, para desembaraçar os fios.

Aliviar o couro cabeludo

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de iogurte

1 ovo

1 colher (sopa) de mel

Modo de preparo: Misture todos os ingredientes em uma vasilha até conseguir uma pasta consistente.

Aplicação: Aplique a mistura no cabelo seco e deixe agir por 30 minutos. Em seguida, lave com água quente e shampoo de bebê.

O Iogurte é embalado com agentes antifúngicos que ajudam a se livrar da caspa e ainda hidrata sua raiz, enquanto os ovos são uma grande fonte de proteína (ótimo para promover o crescimento do cabelo) e o mel também serve como hidratante.

Fortalecimento Ingredientes: 1 abacate 3 colheres (sopa) de leite 1 colher (sopa) de azeite 1 colher (sopa) de mel 5-10 gotas de óleo essencial de lavanda (opcional) Modo de preparo: Misture os ingredientes em um liquidificador até ficarem homogêneos. Aplicação: Comece passando a máscara na raiz do cabelo seco com um pincel. Em seguida, cubra o comprimento dos fios até as pontas. Uma vez passada a mistura, cubra o cabelo com uma touca de plástico e deixe agir por um período entre 30 minutos e 1 hora. Por fim, lave normalmente com shampoo e condicionador. Esta máscara ajuda a bloquear a umidade e proteger o cabelo contra todo o penteado, escovação e química. O abacate contém vitaminas B e E que trabalham em nível celular, fortalecendo os fios. E, além de tudo, a fruta ainda estimula o crescimento do cabelo e previne a queda. Leia mais: 6 maneiras fashion de usar grampos de cabelo Definição de cachos Ingredientes: 1 colher (sopa) de argila de bentonita 1 colher (sopa) de vinagre de maçã (ou água, dependendo do seu couro cabeludo) Modo de preparo: Misture os dois ingredientes tomando cuidado para evitar instrumentos de metal. Procure utilizar recipientes e talheres de plástico ou de madeira, tanto para a produção da máscara, quando para guardá-la. Coloque a mistura em uma garrafa com aplicador, para facilitar o processo. Aplicação: Com o cabelo seccionado, espirre água quente nos fios e tente desembaraçá-los. Se precisar, use um creme desembaraçante de sua preferência. Aplique a argila em todo o comprimento do cabelo.

Essa máscara pode ser usada no lugar do shampoo, já que os dois ingredientes são bastante fortes sozinho. A dica é deixar a mistura com uma consistência fácil de aplicar em cada cacho, fazendo com que ela atinja todos os fios. A argila tem feito muito sucesso e, além de ótima para a pele, é um dos melhores ingredientes para reverter os danos do cabelo, desintoxicando e limpando os fios. O vinagre de maçã restaura o equilíbrio natural do pH do cabelo e quebra qualquer acúmulo, limpando o couro cabeludo. No entanto, se o seu couro cabeludo for sensível e não aguentar a acidez do vinagre, você pode muito bem fazer a mistura com água mesmo.

