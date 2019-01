Os cabelos da novela ‘Verão 90’

A novela ‘Verão 90‘, novidade no horário das 7 na TV Globo, trouxe ainda mais à tona o visual dessa década tão caracterizada por sua moda.

Já demos aqui em CLAUDIA dicas de acessórios que são a cara da década de 1990. E que tal levar essa influência também para os cabelos?

Os visuais adotados pelo elenco trazem elementos que podem facilmente ser adaptados para os dias atuais, como os cachos de Giovanna Cordeiro ou mesmo a franja de Deborah Nascimento.

Pensando nisso, André Marques, hairstylist e técnico da Taiff, dá dicas de como copiar os looks. Confira!

Gio vanna Cordeiro

O corte médio, levemente arredondado com muitas camadas, ajuda a manter o volume e definir os cachos. Para modelar, é preciso aplicar um musse ou leave-in de volume e usar o difusor na hora de secar, o que valoriza a textura natural das madeixas. O estilo é uma opção perfeita para cacheados ou com ondulação, já que o repicado está em alta para esses tipos de fio.

Isabelle Drummond

A protagonista adotou um corte longo com camadas de formato oval. O visual é indicado para mulheres que não abrem mão do comprimento, mas que buscam movimento e leveza. Para modelar, recomendo empregar também o musse antes da secagem. O modelador de cachos largo ajuda a esculpir as ondas e o spray de fixação leve as mantém no lugar.

Débora Nascimento

A atriz adotou um corte médio de base reta em camadas, com franja igualmente reta na altura das sobrancelhas. Para um visual mais jovem, é preciso valorizar a textura natural do cabelo, criando um contraste com a franja lisa. Para isso, basta empregar leave-in de volume nos fios e secador com difusor.

Claudia Raia

O corte repicado de base ovalada é indicado para madeixas mistas e onduladas que buscam definição e volume. Use um produto de volume, seque com o difusor de cachos e, para finalizar, empregue um pouco de pomada em pó próximo à raiz para manter a estrutura do penteado.

Camila Queiroz

O corte médio de base reta recebeu camadas texturizadas, o que dá muita leveza. Esta é uma opção ideia para cabelos lisos ou mistos que buscam leveza e movimento. A musse modeladora dá estrutura às madeixas que devem ser levemente modeladas com escova e secador.