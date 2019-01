Os grampos de cabelo são uma das promessas de tendência para 2019. Eles são versáteis e podem combinar com qualquer visual.

De uma roupa mais delicada, como um vestido rodado, até uma calça jeans, ou um estilo mais rock, os bobby pins ficam lindos e dão um detalhe especial no penteado.

Você pode usar e abusar dessa tendência como quiser! Para te ajudar, separamos 6 maneiras fashion de usar grampos de cabelo para você se inspirar. Confira:

O melhor dos dois mundos

Essa primeira maneira é uma das melhores e mais versáteis. Além de prender o cabelo, da um toque lindo em um penteado meio preso e ainda vai com todos os tipos de cabelos. É o melhor dos dois muitos: útil e bonito.

Na trança

As tranças já são um penteado elaborado e muito delicado e podem ser usadas em diversas ocasiões. Mas com um ponto de luz, ou um padrão nos fios, os grampos podem deixar tudo mais interessante.

No coque

Seja para uma ocasião que demande mais elegância, ou para um penteado fácil e confortável, o coque é uma solução rápida e simples. Coloque alguns grampos em uma padronagem delicada e eleve o nível do seu visual mais um pouco.

No rabo de cavalo

O rabo de cavalo é o penteado para toda hora. No trabalho, na escola, em um passeio no parque ou na praia. É muito prático e combina com tudo. Com os bobby pins então, em um padrão bonitinho, ou até mesmo em paralelo, o visual fica mais estiloso.

Com wet hair

Esse é um penteado especial, ainda que simples de fazer (é só jogar um pouco de gel perto da raiz e descer até mais ou menos um palmo do comprimento), que pode ficar muito mais sofisticado com os detalhes e cores trazidos pelos grampos.

No cabelo solto

Os grampinhos não servem só para detalhar um penteado, não! Se você quiser dar uma segurada naquela franja que fica caindo no olho, ou quer apenas criar um penteado rápido quando está atrasada para um compromisso, é só jogar um bobby pin na lateral da cabeça e sair arrasando por aí.

