Inspire-se em Ana Maria Braga e confira estas ideias de cabelos coloridos

Na segunda-feira, 8, Ana Maria Braga surpreendeu a todos com a mudança do cabelo rosa para azul. Para comemorar, ela começou seu programa ao som de “Firework“, da cantora Katy Perry, que usava cabelo da cor azul também. E ela ousou no visual assim como Demi Lovato que pintou as madeixas de rosa e apostou em um corte bem curtinho para 2021.

Yuri Rosa, 26, cabeleireiro há sete anos, explica que o colorido é tendência e cita cores que podem inspirar a mudança das madeixas. “As loiras que querem mudar mas têm medo em 2021, podem usar o rosa nude que está super em alta. Caso a pessoa não goste, sai bem fácil. Quem usou e ficou linda foi a cantora Dua Lipa”, diz ele que trabalha no salão de Celso Kamura.

Além das cores fantasia, o platinado ou totalmente natural, diz Yuri, caíram no gosto da mulherada. “Por conta da pandemia muitas mulheres resolveram assumir o cabelo totalmente natural por não ter acesso aos salões ou realçaram os tons como, por exemplo, as grisalhas que platinaram ou intensificaram a cor.”

Ficou com vontade? Aqui você confere o passo a passo completo para pintar o cabelo nas cores fantasia. E se ainda faltou inspiração, veja as ideias e looks de famosas que separamos:

1- Ana Maria Braga

Recentemente além de pintar azul fez um corte chanel de bico e inspirou a mulherada a aderir à tendência.

2- Demi Lovato

Com novos lançamentos em sua carreira musical, Demi resolveu inovar também no visual com o cabelo curtíssimo cor de rosa.

3- Dua Lipa

A cantora pop já pintou de rosa e recentemente apareceu com o cabelo preto e loiro, bem diferente do curtinho preto que usava quando ficou mundialmente famosa.

4- Billie Eilish

Billie Eilish ganhou popularidade em 2016, quando lançou seu single de estreia “Ocean Eyes”, e desde sempre, encantou com o cabelo colorido verde florescente e preto.

5- Madonna

Rainha do pop, Madonna mudou as madeixas para rosa nude e deixou o loiro de lado por um tempo.

6- Lady Gaga

Quem apareceu de cabelo lilás e fez os fãs enlouquecerem foi a Lady Gaga. A cantora pop exibiu a cor no Instagram. Cores fantasia, aliás, fazem parte do seu visual há tempos.