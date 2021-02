Use estas estratégias para proteger seu filho enquanto ele usa o Instagram

Em um mundo em que quase todo o contato é feito por mensagens, chamadas de vídeo e troca de comentários em publicações, os pais sofrem com um dilema: como preservar a identidade e a inocência dos filhos?

Dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019 divulgados em junho de 2020 mostram que, atualmente, 89% das crianças e dos adolescentes brasileiros são usuários da internet. Isso é um reflexo, é claro, do mundo moderno, mas também da necessidade dos pais, que entregam aparelhos aos filhos precocemente para se comunicarem enquanto estão no trabalho e as crianças em casa ou na escola. A internet também permite que sejam realizadas as atividades escolares, além do contato com os amigos.

Os aparelhos abrem portas para um mundo que, por vezes, não tem limites. Sem filtro, são informações e postagens de todos os gêneros que podem chegar até o alcance dos menores.

Pensando nisto, o Instagram em parceria com a SaferNet divulgou nesta terça-feira, 9) Dia da Internet Segura, um guia com estratégias para os pais, a fim de tornar a experiência dos jovens na plataforma mais segura. Conheça alguma delas:

1. Conta pública ou privada?

Converse com seus filhos e decidam: a conta será pública ou privada?

A conta privada permite que haja uma escolha de quem irá ver e interagir com o conteúdo publicado, ou seja, é ele (de preferência com o auxílio dos pais) quem aprova as pessoas que o seguem. Outro ponto positivo é que há liberdade em remover seguidores a qualquer momento.

A conta pública não permite fazer esse filtro. Qualquer pessoa pode ver e comentar em suas publicações no feed (espaço em que há todas suas postagens), stories, interagir em lives e enviar mensagens.

Essa opção você pode definir no tópico Configurações > Privacidade.

2. Criando uma lista de amigos próximos

Os stories, por serem postagens mais rápidas e interativas, são os queridinhos dos jovens. É possível gerenciar quem tem acesso a essas postagens de 15 segundos criando uma lista de amigos mais próximos, dando acesso somente a eles.

Essa opção você pode definir no tópico Configurações > Story > Amigos próximos.

3. Controlando mensagens

O Direct, canal de envio de mensagens do Instagram, possibilita uma troca privada de textos, áudios, vídeos e imagens. Esse canal pode ser usado por todos os usuários do aplicativo e controlando a privacidade deste bate-papo, é possível decider quais mensagens serão recebidas ou não.

Essa opção você pode definir no tópico Configurações > Privacidade > Controle de Mensagens.

4. Controlando Comentários

Os comentários nas fotos, por mais que pareçam inofensivos, às vezes são a porta para o assédio, bullying e injúria. No controle de privacidade é possível determinar quem pode ou não comentar nas publicações, como também desativar todos os comentários de uma publicação em específico.

Essa opção você pode definir no tópico Configurações > Privacidade > Comentários.

5. Gerenciando o tempo

O tempo em que passamos nas redes sociais precisa ser observado e gerenciado. Isso serve para nós adultos também!

O Instagram conta com uma barra de atividade que mostra o tempo ativo na rede social por dia ou por semana, o que fornece uma base para estabelecer uma rotina. Tendo acesso a essa base, seu filho pode definir um lembrete diário dentro do próprio app para controlar o tempo que está ativo. Quando ele atingir o tempo máximo de permissão no aplicativo, um lembrete será enviado.

Essas opções você pode definir no tópico: sua atividade.