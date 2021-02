Chega ao mundo o 9º bisneto da rainha Elizabeth

A neta da rainha Elizabeth, a princesa Eugenie, deu à luz ao seu primeiro filho nesta terça-feira (9), às 8h55, no Hospital de Portland. na Inglaterra. Jack Brooksbank, marido de Eugenie e pai do bebê, também acompanhou o parto.

Segundo anúncio feito pela conta da Família Real no Instagram, os dois passam bem e o bebê pesa cerca de 3,65kg. “A rainha, o duque de Edimburgo, o duque de York, Sarah, a duquesa de York e o senhor e a senhora George Brooksbank foram informados e estão muito satisfeitos com a notícia”, aponta a publicação.

Já no perfil de Eugenie, ela publicou uma foto, em que ela e o marido estão de mãos dadas com o bebê, com corações na legenda.

Assim como a mãe, que vive com o marido no Palácio de Kensington, o primogênito não deve ter títulos da realeza.