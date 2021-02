Como a Lua Nova em Áquário do dia 11 vai afetar você nos próximos dias

Quando a Lua entra em sua fase nova, ela traz consigo a renovação. É o momento ideal de dar início a novos planos, tirar ideias do papel, dar aquele primeiro passo fundamental para alcançar um objetivo.

Caindo no signo de Aquário, a Lua desse dia 11 reforça essa tendência. Tudo que for novo e original fará sucesso, portanto não tenha medo de ousar e experimentar.

A seguir, você confere as previsões de Susan Miller para o período:

Áries

Com a Lua nova no dia 11, você receberá um sinal de que um desejo antigo pode estar prestes a se realizar, seja ele espiritual, material ou emocional.

Touro

Com a Lua nova em Aquário do dia 11, você poderá entrar no mundo digital e trabalhar em algo novo e revolucionário – o que te abrirá várias portas. Esteja confiante!

Gêmeos

A Lua nova trará várias oportunidades incríveis, principalmente na área da comunicação. Mas cuidado! Alguém poderá ficar com inveja do seu sucesso e tentar prejudicá-la. Você superará esse obstáculo, mas não será fácil. Também pode ficar com vontade de viajar. Mas até que realmente seja seguro, devido à pandemia, aproveite esse desejo para se envolver em algum projeto. Assim, enquanto faz sua pesquisa, poderá ocupar sua mente.

Câncer

Com a Lua nova, o dinheiro começará a fluir. Você poderá realizar um sonho que exige financiamento pesado. É claro que conseguir dinheiro não será fácil e obstáculos surgirão. Se busca capital para começar um negócio, precisará de um bom plano. Já se estiver encerrando algo ou passando por uma separação, dividir os lucros poderá gerar conflitos. Esteja pronta para isso e decida com antecedência o que está disposta a ceder.

Leão

No dia 11, a Lua nova pode trazer novidades positivas na sua carreira, mas será preciso deixar outras pessoas liderarem os projetos, o que pode ser um pouco difícil para as leoninas. Tente relaxar e os resultados serão incríveis.

Continua após a publicidade

Virgem

A Lua nova impactará o setor de saúde do seu mapa, por isso aproveite para fazer os exames de rotina e procurar médicos, caso precise. Também é o período ideal para rever seus hábitos e procurar ter uma rotina mais saudável. Ao fazer isso logo no começo do ano, há mais chances de conseguir se manter assim nos próximos meses.

Libra

A Lua nova do dia 11 afetará diretamente sua carreira e você deve ser surpreendida com um novo projeto, uma promoção ou proposta de emprego. Não hesite em aceitar. Em fevereiro, você estará especialmente criativa e conseguirá dar conta das novas demandas.

Escorpião

Em Aquário, a Lua nova irá atrair sua atenção para o lar, fazendo com que você dê mais ênfase à sua vida privada. Talvez você tenha decidido se mudar ou renovar o ambiente e, mesmo que alguns sacrifícios sejam necessários para fazer seu sonho se tornar realidade, com a ajuda de Júpiter e Saturno, os resultados finais a deixarão bastante satisfeita.

Sagitário

Acompanhada de outros corpos celestes, a Lua nova trará uma energia extra que lhe ajudará a progredir em seus planos. Parece que você está trabalhando em um grande projeto de comunicação e, ainda que seja um momento agitado, você aprenderá bastante, absorvendo as informações facilmente.

Capricórnio

Com a Lua trazendo ainda mais ênfase para sua vida financeira, é possível que receba um grande aumento de salário ou conquiste um cliente de grande prestígio. Talvez a oportunidade de aceitar um novo cargo ou trabalhar em algo empolgante também surja. Como nada vem fácil, Urano e Marte podem colocar obstáculos em seu caminho e será preciso engenhosidade e desenvoltura para vencê-los. Você é capaz, então mantenha-se otimista!

Aquário

Luas novas abrem portas e essa não será exceção. Fique ligada para não deixar passar as oportunidades que surgirão durante o período. Aproveite também a união de Vênus e Júpiter em seu signo, que aumentará seu charme, a tornando irresistível!

Peixes

Na Lua nova, você poderá desejar maior privacidade para trabalhar em uma atividade que exige grande concentração. Embora seja uma criatura social, você terá bastante produtividade ao se isolar. Sua intuição estará muito aguçada, então siga o que ela lhe diz para fazer. Você pode ainda ter um sonho profético que lhe acompanhará por muito tempo após ter acordado.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo