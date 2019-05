Quem nunca viu uma foto antiga e quis morrer de vergonha por conta de um cabelo antiquado que jogue a primeira pedra! O fato é que as tendências vêm e vão e os cortes de cabelo que antes eram supermodernos, logo acabam se tornando ultrapassados.

Já foram moda os mullets, as franjas com pouco cabelo, os cortes desfiados e bagunçados e até a era Rachel, com o visual inspirado na personagem de Jennifer Aniston, em Friends. A linha do tempo dos cortes-tendência já mudou muito!

+ 5 modelos de bolsa que nunca saem de moda

Para não passar pelo problema, que tal investir em um visual sem erro? Confira dicas úteis de 10 cortes de cabelo que nunca saem de moda!

1) Levemente repicado

Jennifer Aniston já contou em entrevistas que seu cabelo natural é ondulado, confessando que seu cabelo armado e superliso ao estilo “Rachel” era feito com muita chapinha e secador. Agora ela é reconhecida por exibir camadas descuidadamente bagunçadas que emolduram seu rosto de forma perfeita.

2) Curtinho moderno

O chamado corte Pixie, bem curtinho, usado pela atriz Michelle Williams, garante um ar extremamente moderno ao visual. O corte consiste em laterais mais aparadas – que exigem constante manutenção – e a parte de cima mais longa, trazendo uma franja desfiada.

3) Volumoso em camadas

O visual ‘mulherão’ de Jennifer Lopez é marcado pelo seu poderoso cabelo. O corte em camadas e a modelagem ondulada dão ao cabelo da cantora um volume extremo, com um ar suave ao mesmo tempo.

4) Bob com franja

Esse corte é daqueles que deixa a gente sempre mais jovem, com aquele ar renovado. O cabelo com corte na altura das orelhas pode ser reto ou repicado, assim como a franja. Um belo exemplo é o da modelo Karlie Kloss:

5) Long bob

Já para quem não quer optar por um corte tão curto, o long bob é uma boa pedida! Ele traz um ar mais moderno e sofisticado ao visual e foi a grande tendência dos últimos tempos. E certamente não sai de moda! Confira o corte da atriz Emma Stone:

6) Longo e reto

Um clássico que não tem como sair de moda. Amado pelas brasileiras, o cabelão de corte reto é uma opção sem erro, apenas exige cuidados para evitar um visual pesado.

7) Cachos curtos com franja

Se engana quem pensa que os cabelos cacheados não combinam com franjas. O corte clássico é extremamente charmoso, ousado e garante ao visual um tom fashionista. Confira como Rihanna apostou no corte:

8) Cacheado repicado

O repicado também é uma ótima pedida para os cacheados e crespos, garantindo leveza e modernidade aos cabelos.

9) Franja dividida no meio

O truque da franja dividida ao meio é ótimo para deixar o comprimento médio com um charme extra. A atriz Alexa Chung é uma das adeptas do corte:

10) Chanel

O chanel é um clássico que não poderia ficar de fora! O corte já ganhou versões como o chanel de bico, mas o tradicional curtinho é um charme e não tem erro. Entre seus diversos visuais, a atriz Anne Hathaway já foi adepta dele:

Leia mais: 15 cortes de cabelo curto para mudar de visual já!

Siga CLAUDIA no Instagram!