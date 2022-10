Corte mullet: tudo sobre o look tendência do momento

Atualizado em 10 out 2022, 11h32 - Publicado em 11 out 2022, 08h13

Icônico nos anos 1980 e a marca registrada do cantor britânico David Bowie, o corte mullet está de volta! Estiloso, moderno e ousado, ele conquista o coração daquelas que amam fios repicados, assimetria, franja e estilo retrô. Tanto para homens quanto para mulheres, o corte mullet pode ser reproduzido em todos os tipos de cabelo e com diferentes acabamentos.

“O mullet é um corte curto no topo e longo na parte de trás, estendendo-se até depois da nuca”, explica Marcos Yamazato, hairstylist do salão NaBahia. O profissional ainda diz que o corte permite variações, como as laterais raspadas para quem quer um look mais ousado. “Ele combina com qualquer visual moderno, arrojado e para quem queira alongar o formato de rosto”, completa.

Com algumas variações de camadas e acabamentos, a seguir, mostramos quatro tipos de corte mullet e como adotá-lo:

Corte Mullet em camada

Também chamado wolf cut, o mullet em camada é um mix do corte shaggy – repicado dos anos 70 – com o mullet. Miley Cyrus, Iza, Billie Eilish e Ursula Corbero são ótimas referências para este corte.

Corte Mullet longo

O mullet longo é a versão mais tradicional do visual que fez sucesso na década de 1970. Topo super curto, levemente repicado e com franja baby bangs, enquanto a parte de trás é bem alongada. Se você não tem medo de ousar, aposte neste look rocker, assim como fez a atriz Barbie Ferreira, de Euphoria.

Corte Mullet moderno

Se você quer apostar no corte mullet, mas tem medo de ousar, o mullet moderno tem um comprimento maior nas costas e uma franja longa. Taylor Swift já apostou neste!

Corte Mullet cacheado

Cabelos cacheados são ainda mais valorizados com o corte mullet. Isso porque as camadas no topo da cabeça dão mais volume aos cachos, dando um caimento moderno aos fios.

Como finalizar o corte mullet?

Independente do estilo de mullet que você optar, a finalização segue a mesma lógica. O expert indica sempre apostar em produtos específicos para dar ainda mais volume no seu corte, sendo ele finalizado ao natural ou com difusor. “Pode ser usado de forma prática, deixando secar ao natural, amassando com as mãos, ou com difusor, sempre com produtos como pomada, mousse e ativadores de cachos”, finaliza Marcos.