Bolsa é mais que um acessório, é aquele item companheiro da mulher que vai para todos os cantos com ela. Seja no trabalho, para sair à noite, para uma festa… Sempre precisamos ter aquelas opções básicas e úteis para todas as ocasiões.

Apesar de sermos apaixonadas por tendências, é sempre bom ter no guarda-roupas peças que sabemos que vão durar um bom tempo. E sabendo que uma peça é atemporal, dá para investir um pouco mais na hora da compra.

Pensando a longo prazo, Daniela Fiszpan, diretora de Estilo da Fiszpan, nos contou quais são os 5 modelos de bolsa que nunca saem de moda. Confira:

Mochila

Opção ideal para quem carrega muitos objetos ela garante um visual despojado e muito mais confortável. A mochila geralmente tem muitos bolsos e divisões, por isso é super prática. É perfeita para quem está estudando ou trabalhando, por exemplo, pois costuma carregar muitos livros, notebook e outros acessórios.

Look com mochila

Bolsa carteiro

Desde que, há quase 10 anos, a Mulberry viu a it girl Alexa Chung usando uma bolsa masculina de carteiro vintage e resolveu homenageá-la com uma criação especial para ela, este modelo de bolsa voltou com tudo e nunca mais saiu de moda. Este modelo é ótimo para o dia a dia, pois combina com tudo e é muito prático deixando o visual com um ar mais casual e vintage.

Alexa Chung

Bolsa baú

Eternizado pela Audrey Hepburn, a Bonequinha de Luxo, este modelo de bolsa é um dos maiores ícones de estilo. A bolsa baú é mais estruturada, quadrada e tem um design semelhante ao de um baú. Os tamanhos variam entre médio e grande, assim como as alças. Os modelos maiores são perfeitos para o dia a dia, enquanto os menores são mais usados para saídas noturnas.

Audrey Hepburn com bolsa baú

Bolsa tiracolo

Seja para uma balada ou para um passeio no shopping, a bolsa tiracolo é prática e super charmosa. O tamanho geralmente pequeno permite levar o essencial. No inverno, é possível deixar o look mais moderninho usando-a cruzada no corpo por cima do casaco. É um detalhe que garante uma bossa extra!

Bolsa tiracolo

Clutch

Nada mais é do que uma bolsa carteira menor e estruturada. Alguns modelos possuem alças removíveis, mas a clutch é utilizada nas mãos. Este modelo surgiu lá nos anos 20 e é muito usado até hoje, principalmente em festas que pedem uma produção mais sofisticada.

Clutch

