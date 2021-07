5 passos para ter bons resultados no trabalho pela comunicação

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Uma das habilidades mais importantes na trajetória de um profissional, a comunicação é cada vez mais valorizada pelas empresas que primam por um ambiente de trabalho harmônico, acolhedor e inclusivo para seus colaboradores.

Embora muitos a vejam como uma habilidade natural a qualquer pessoa, a capacidade de se comunicar de forma positiva não é um privilégio de todos, mas pode ser desenvolvida.

A comunicação exige de todos nós um trabalho contínuo de autoconhecimento para gerar resultados positivos, principalmente no ambiente de trabalho.

Muitos profissionais ainda acreditam que saber se comunicar significa apenas transmitir uma mensagem de forma correta. Puro engano.

Com a profunda transformação que vem acontecendo no mercado de trabalho nos últimos anos, especialmente em função do mix geracional, é preciso muito mais para se comunicar de maneira assertiva.

Para gerar resultados positivos, a comunicação precisa ser feita com muita atenção a cada detalhe, caso contrário, pode colocar em xeque o valor profissional de um gestor ou colaborador.

Atributos como empatia, respeito e conhecimento conquistaram status de protagonistas no ambiente de trabalho e são essenciais a qualquer profissional que busque resultados positivos em sua comunicação.

Uma profissional que exercita a comunicação positiva e humanizada na sua rotina de trabalho é vista como diferenciada e amplia suas possibilidades de trilhar uma trajetória de sucesso.

Afinal, é por meio de uma comunicação positiva que podemos contribuir para um ambiente de harmonia com mensagens transmitidas de forma clara e objetiva e sem chances de gerar conflitos e situações constrangedoras.

É fundamental o entendimento de que um bom comunicador é aquele que sabe transmitir suas ideias, propostas e demandas com clareza e precisão, mas, acima de tudo, com muito respeito ao outro e sem agressividade.

E essa não é uma tarefa tão simples quanto parece. Somos humanos e passíveis de erros, alguns cometidos até de forma involuntária. Muitas vezes uma palavra mal colocada ou um gesto indevido podem comprometer um profissional e deixá-lo numa situação delicada.

E sabemos o quanto é difícil ser assertiva na medida certa a ponto de conquistar o engajamento da equipe, resolver conflitos, corrigir erros e manter todos os colaboradores motivados. Mas não é uma missão impossível.

Um ponto importante para dominar uma comunicação que gere resultados positivos no ambiente de trabalho diz respeito a forma como você se vê como profissional.

Avalie com total imparcialidade seus pontos fracos e fortes e tente melhorar o que for necessário buscando conhecimento para superar suas dificuldades.

Se você está disposta a desenvolver uma comunicação que ajude a gerar resultados positivos no seu ambiente profissional, veja as cinco dicas que darei abaixo.

Conhecimento

Sempre que possível estude e se aprimore para ter total domínio sobre os temas relacionados ao seu trabalho. Todo profissional deve transmitir segurança e firmeza ao se comunicar. Evite falar sobre o que você não tem conhecimento, pois poderá ser questionada e demonstrar insegurança e fragilidade para seus colaboradores e gestores.

Clareza

Ao transmitir uma mensagem para seus líderes ou colaboradores, faça de maneira clara e objetiva. Defenda seus argumentos com segurança, sem dar voltas e indo direto ao ponto. Atenção ao escrever mensagens e e-mails. Seja direta e precisa, mas não deixe de ser gentil e afetuosa. É importante que sua comunicação não gere dúvidas e muito menos mal-entendidos.

Confiança

Não há nada pior do que trabalhar com um profissional que gere desconfiança sobre sua capacidade. Estabeleça uma relação de confiança com seu time ou com seus gestores. Seja leal com todos, respeite a opinião de cada um, saiba ouvir atentamente e com calma o que o outro está dizendo. Mantenha um discurso alinhado com o seu gestual. Ao ser proativa e criar um canal de comunicação positivo, você estimula seu time a agir da mesma forma.

Engajamento

Nem todos os profissionais conseguem manter seus colaboradores engajados ou conquistar a atenção de seus líderes de imediato. Mas isso pode mudar. Ao transmitir uma mensagem, use sempre um tom amigável, colaborativo e conciliador. Demonstre que você está disposta a ajudar no que for necessário para que juntos superem as dificuldades e conquistem um resultado positivo. Construa seu diálogo com cuidado, principalmente ao passar ou pedir feedbacks. Neste momento, compreensão e empatia fazem toda a diferença.

Respeito

Essa é a palavra-chave da comunicação em qualquer esfera e no ambiente de trabalho não seria diferente. Atenção a observações, discursos ou falas racistas e preconceituosas. A falta de respeito é o gatilho para situações de conflito e de um ambiente de trabalho hostil. Busque conhecimento antes de se manifestar sobre temas sensíveis e que podem ferir outras pessoas. Use a sua inteligência emocional como guia para manter a tranquilidade e se comunicar com respeito ao outro.

Tem interesse em saber mais sobre este tema? Então, te convido a fazer meu curso comportamento profissional, onde vou te ensinar através de uma abordagem atual, como adotar atitudes positivas no universo corporativo.

Mais informações em meu site e instagram: http://www.racheljordan.com.br e @racheljordan__