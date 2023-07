Skincare para área dos olhos: evite olheiras, manchas e linhas

Linhas finas, manchas e olheiras: difícil encontrar alguém que não tenha que lidar com elas! E quando falamos em pele da região dos olhos, a melhor estratégia é mesmo a prevenção. Por isso, deixe o corretivo de lado, e descubra o skincare perfeito para manter essa área bem cuidada e livre do envelhecimento precoce.

Antes de mais nada, é preciso saber: por que essa parte exige cuidados específicos? “A pele da área dos olhos é mais fina, o que a torna mais sensível e menos protegida aos estímulos externos. Além disso, praticamente não tem tecido subcutâneo, que funciona como um travesseiro de apoio para as estruturas do olho”, responde a dermatologista Caroline Brandão, a convite de La Roche-Posay. Mas, assim como qualquer outra área, ela está sujeita a manchas, alergias e até câncer de pele.

O passo a passo de cuidados ideal para a pele dos olhos

Os cuidados básicos para mantê-la saudável são limpeza suave da região, hidratação e proteção solar, de acordo com Carolina Milanez, médica com pós-graduação em Dermatologia Avançada e Cosmiatria pela UNIFESP.

Para tanto, as médicas indicam a compra de produtos mais suaves ou específicos para a região dos olhos, mas fazem um adendo: retirar adequadamente os resíduos de maquiagem e hidratar o local duas vezes ao dia é importante, e o mínimo, para um aspecto mais saudável.

Ativos para buscar e evitar na região dos olhos

Ao buscar um produto novo, a primeira recomendação é verificar se ele foi testado dermatologicamente e também oftalmologicamente, diz a especialista Caroline Brandão. Depois, invista naqueles que possuem D-Pantenol e umectantes, evitando o uso de ácidos muito fortes. Na dúvida, o melhor é utilizar sempre produtos próprios para o local, e com a indicação do seu dermatologista para ter uma fórmula eficiente de acordo com suas necessidades.

Proteção solar na região dos olhos é essencial?

Todo mundo conhece alguém que pensa que o protetor solar é desnecessário ou opcional nessa parte do rosto, mas, acredite, trata-se de um engano. Pensando nisso, separamos um tópico específico para essa questão. “As pálpebras são áreas facilmente esquecidas na hora da aplicação do protetor solar, mas é preciso passar ao menos duas vezes por dia. Para intensificar esse cuidado, aposte nos óculos com lentes UV, bonés, viseiras e chapéus”, indica Milanez.

Não há como negar: essa região apresenta manchas e linhas com facilidade, mas é possível diminuir a intensidade com que esse envelhecimento acontece por meio do protetor solar, da hidratação e de procedimentos estéticos, como laser, plasma, Skinbooster, Emptiers de gordura na região, entre outros, conforme Milanez. “Tudo depende da avaliação do profissional para cada caso”, termina.