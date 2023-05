Testamos produtos de maquiagem e skincare

O mercado da beleza está cada vez mais aquecido: tendências se juntam com os avanços tecnológicos que influenciam nas fórmulas, embalagens e performance dos produtos. Por isso, testamos alguns dos queridinhos e te contamos o resultado:

SÉRUM O Capture Totale Le Sérum (R$ 569, 30ml) é o primeiro antienvelhecimento da Dior e entrega firmeza e correção de sinais. Ele tem uma textura fresca e aveludada, deixa a pele iluminada logo após a aplicação – gostei de usar na rotina de beleza matinal. Pode ser usado por, literalmente, qualquer tipo de pele (de tons a idades).

BASE Vegano, o Tinted Serum (R$ 299), da Rose Inc, é perfeito para criar looks despretensiosos para o dia a dia, sem a necessidade de uma base reboco. A dica é comprar ele junto com o pincel da marca, específico para a aplicação (faz diferença). Os pigmentos encapsulados se espalham com uniformidade pela pele.

BATOM Super luminoso, macio e pigmentado, o Rouge Allure Velvet (R$ 300), da Chanel, na cor Mystérieuse (72), é perfeito para looks invernais. Aposte no acabamento clássico ou então incremente com uma finalização molhadinha com um gloss da sua escolha.

BLUSH Produtos multifuncionais salvam vidas, e o Lip + Cheek (R$ 75), da Simple Organic, é sombra, blush e batom. Pequeno, ele é ótimo para levar consigo na bolsa (mesmo nas micro 😉 e para criar um visual harmônico de cores, o que você cria é a intensidade a partir de camadas.

RÍMEL A máscara de cílios MacStack (R$ 229), da MAC, não empelota. A fórmula tecnológica permite construção de camadas de acordo com o volume desejado, e tem até 24 horas de duração.

CORRETIVO Com um pincel de aplicação prático, o Boi-ing Bright on (R$ 189 na Sephora), da Benefit, corrige, ilumina e preserva a hidratação das olheiras.

LIMPEZA Da linha Very Rose, da Nuxe, esta loção esfoliante (R$ 199,90 na beleza na Web) retira células mortas, devolvendo viço à pele. Melhor quando usado à noite. A mesma coleção possui ainda água micelar, bálsamo labial e demaquilante – kit completo para o momento de limpeza da pele na skincare noturna.