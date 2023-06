Pele madura: 5 passos para um skincare perfeito e descomplicado

O tempo passa, as marcas aparecem – é assim com todo mundo. No maior órgão do corpo humano, a pele, os sinais dão as caras já na juventude, mas é por volta dos 25 anos que se intensificam, quando ela começa a ficar madura. Aos 40 anos, ganha o título da maturidade completa.

Não há dúvidas de que o envelhecimento da pele é natural, embora ainda seja tratado como algo fora da curva, mas é verdade que podemos ter cuidados para melhorar a saúde e o viço dela, sem precisar de um arsenal de produtos.

Mas por que todo esse processo acontece? “À medida que envelhecemos, a pele passa por mudanças fisiológicas que afetam sua aparência e saúde, como a diminuição do colágeno e elastina, além da redução da capacidade de hidratação e renovação celular”, explica a dermatologista Rochelle Maciel. Isso tudo leva à formação de rugas, linhas finas, opacidade e ressecamento da região.

Também é possível observar o surgimento de manchas e irregularidades, que são ressaltadas com o avanço da idade, em decorrência do acúmulo de sol. Embora o envelhecimento seja um processo natural, ele pode ser acelerado pela falta de proteção solar e a presença de outros maus hábitos de saúde, como tabagismo, estresse, poluição e má alimentação.

Limpeza que não machuca

O primeiro passo de qualquer skincare sempre será a limpeza, para retirar sujeiras e preparar a região que vai receber os cosméticos de uso diário.

Nela, é necessário priorizar sabonetes com o PH igual da pele, que fica em torno de 4,7 e 5,75, de acordo com a especialista. “Evitar banhos quentes, longos e com uso de esponjas é essencial para não agredir a pele”, completa.

Hidratação em dobro!

Ao longo do envelhecimento cutâneo, há diminuição da capacidade da pele em reter água e umidade, além da redução da produção de óleos naturais, como consequência da função das glândulas sebáceas diminuir.

“Dessa forma, a hidratação é uma das maiores carências da pele madura”, diz a médica. O problema é que a falta dela torna a pele ressecada, áspera, sem elasticidade e mais suscetível a processos infecciosos.

“Um bom hidratante é fundamental para evitar isso. É importante optar sempre por produtos ricos em ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes, que ajudam a reter a umidade, suavizar linhas finas e melhorar a textura da pele, com ação mais profunda e duradoura”, indica Rochelle.

Vitamina C

Na manhã, inserir produtos antioxidantes, como vitamina C ou Niacinamida, ajuda a proteger a pele contra os danos causados pelos radicais livres, segundo a dermatologista. Sobre o primeiro, a vantagem é que ele potencializa o efeito do protetor solar.

Protetor solar

“Na sequência, usamos o maior antirrugas e antimanchas que existe: o protetor solar!”, lembra. No mercado, é possível encontrar produtos que, além da proteção contra o sol, possuem substâncias antioxidantes e hidratantes na sua fórmula.

E a noite?

À noite, os passos de limpeza e hidratação devem ser repetidos. “Nesse momento, inclusive, é possível adicionar tratamentos específicos, a depender das queixas da paciente, como ácido glicólico, ácido retinóico, ativos clareadores”, conforme ela diz.

Hábitos de vida

“Não adiante ter um skincare perfeito se os hábitos de vida não são correspondentes”, pontua a médica. Mantenha uma dieta saudável, tenha uma ingestão de água adequada, faça atividade física regularmente e se proteja da exposição solar. Também evite hábitos prejudiciais, como fumar e consumir excessivamente álcool ou alimentos com alta taxa glicêmica.

“Cada pele é única, assim é fundamental consultar o seu médico dermatologista para obter as melhores recomendações individualizadas para os cuidados com a sua.”