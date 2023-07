O que é o retinol? Ativo pode potencializar seu skincare

Ativo famoso entre produtos de skincare, o retinol é recomendado principalmente pela sua ação contra o envelhecimento da pele. A substância, que pode ser encontrada em forma de creme, gel e sérum, por exemplo, é derivada do ácido retinóico (que é mais potente) e promove uma renovação celular.

“Ele consegue atrasar o surgimento ou dar uma atenuada em linhas de expressão mais suaves. É claro que não será como o botox, mas ajuda”, explica a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

A médica conta ainda que o retinol pode ser usado para clareamento da pele devido à sua ação de renovação celular, mas isso ocorre de forma indireta. Já quando combinado a um produto especializado para retirar manchas, ele pode potencializar a ação clareadora. No entanto, Pomerantzeff destaca os riscos do uso do retinol sem orientação ou por pessoas com pele sensível.

“Ele é usado para prevenção do envelhecimento da pele. É eficiente e o que mais faz é a renovação celular”, disse. “Causa menos efeitos colaterais [quando comparado ao ácido retinóico], mas também pode provocar descamação da pele, vermelhidão, mas é mais raro”.

Em casos de pele sensível, ela orienta o uso do retinol após a aplicação de hidratante com ácido hialurônico, por exemplo, para maior proteção física.

Outro alerta é para produtos que possuem retinol e são direcionados para a região dos olhos, que é mais delicada e propensa a irritações. “É uma área mais sensível, portanto tem que tomar mais cuidado com esses cremes de retinol”, disse.

O retinol é mais indicado para uso noturno, mas, segundo a médica, alguns cremes novos no mercado tem proteção solar e podem ser usados também durante o dia. Já a frequência de aplicação, que pode ser todas as noites ou em dias alternados, vai ser determinada pelo tipo de pele e a concentração do ativo no creme. Após o uso, pela manhã, é recomendado proteger a pele do sol.