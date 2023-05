Saúde dos cílios: como mantê-los longos, volumosos e saudáveis

Esbanjar cílios grandes e volumosos é o sonho de (quase) toda mulher, mas você sabia que, para isso, é necessário manter uma rotina de cuidados com esses pequenos fios que protegem nossos olhos? Conversamos com as especialistas em cílios, Renata Oliver e Talita Rinaldini, para resgatar as melhores dicas de como manter cílios saudáveis e preenchidos.

A importância dos cílios

“Nossos cílios servem para a proteção dos olhos, uma barreira física, impedindo que pequenas partículas e microorganismos entrem neles. Além disso, os cílios atuam como sensores. Caso um objeto caia próximo aos olhos, nossa primeira reação é fechá-los imediatamente como proteção. Então ter cílios saudáveis também é ter olhos saudáveis”, defende Talita Rinaldini.

Cuidado com o uso excessivo de máscara de cílios

Ficar muito tempo de maquiagem pode ser prejudicial para a saúde da sua pele e olhos, assim como o uso excessivo de máscara de cílios, que pode gerar irritações e alergias de contato. “A utilização do produto em longo prazo causa a obstrução do folículo piloso, causado inflamações na pálpebra”, conta Renata. Ela acrescenta que devemos ter cautela, “em específico, com o uso do ‘rímel’ a prova d’água, pois gera acúmulo de produto, por ser mais resistente, dificultando a remoção.”

De acordo com a especialista, existem sinais para problemas relacionados aos cílios que precisam ser avaliados por um médico ou profissional capacitado. “Dor ao toque, coceira, surgimento de terçol, vermelhidão e inchaço nas pálpebras e olhos, deve imediatamente buscar por um médico oftalmologista.”

Os séruns de cílios realmente funcionam?

Há alguns meses os séruns para crescimento e fortalecimento de cílios vêm bombando no TikTok, nos Estados Unidos. O item, utilizado até mesmo pela Duquesa de Sussex, Meghan Markle, fez com que muitas internautas ficassem curiosas para testar o tal produto ‘milagroso’. Mas será que eles realmente funcionam?

De acordo com Renata, sim! “Os séruns de cílios são produtos cosméticos que podem ser usados para o fortalecimento do fio”, afirma. Mas ela indica que “existem produtos específicos para estimular o crescimento desde o nascimento do fio, que são os suplementos vitamínicos”.

Quais são os efeitos colaterais comuns dos cosméticos para cílios e como evitá-los?

O uso excessivo de cosméticos na região dos olhos pode enfraquecer os fios. Talita afirma que temos que ter a atenção para remoção desses produtos. “Hoje no mercado existem espumas e sabonetes próprios para a região dos olhos, com o PH apropriado.”

Para prevenir a queda de cílios, é importante evitar esfregá-los, principalmente se estiver com maquiagem. Dependendo da posição que dormimos, há fricção entre os olhos e o travesseiro, portanto garanta que a maquiagem tenha sido retirada adequadamente.

“Se por um acaso os seus cílios caíram, use um ativador de crescimento e suspenda o rímel por um período. Se mesmo assim o problema persistir, procure ajuda de um profissional da saúde”, recomenda Talita.

Como manter os cílios saudáveis?

Evitar dormir com resíduos de maquiagem. “Use sempre um bom demaquilante lave com água e sábado e tenha certeza que não tem resto de rímel”, defende Talita.

Nada de curvex! Eles além de quebrarem os fios, também danificam.

Sempre que possível, faça uma hidratação nos fios com produtos próprios para as áreas dos olhos.