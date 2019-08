O produto que fez Meghan Markle deixar de usar cílios postiços de vez

A máscara de cílios está entre os produtos de maquiagem preferidos das mulheres. Estamos sempre em busca de versões que prometem dar volume, curvar ou deixar os pelinhos mais longos. Apesar disso, diferentemente de outras partes do rosto, não costumamos prestar tanta atenção e cuidar dos nossos cílios naturais diariamente.

Meghan Markle é uma das mulheres que se preocupa com a saúde dos cílios antes de aplicar a maquiagem. A duquesa revelou que é “completamente obcecada” pelo RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner, um sérum de tratamento que promete fortalecer os pelos e, assim, fazê-los crescer. Meghan afirma que os resultados foram tão bons que nem precisa mais usar cílios postiços.

Na internet, os comentários sobre o produto também são muito positivos. Muitas pessoas afirmam que conseguiram resultados surpreendentes em apenas duas semanas de uso e que o sérum deixou os cílios mais longos, grossos, volumosos e curvados.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

O RevitaLash é feito com peptídeos, proteínas e de extratos orgânicos que hidratam os fios. O produto é hipoalergênico, além de não ter sulfatos e ser livre de crueldade animal. Em um estudo de seis semanas conduzido pela marca, 98% das pessoas que testaram conseguiram perceber os cílios mais fortes e longos.

Aplicar o RevitaLash é bem simples. Com os olhos completamente limpos e secos, basta passar o produto rente à raiz dos cílios – o aplicador é bem fininho e ajuda nessa parte. É necessário aplicar uma vez por dia.

O produto não está à venda em lojas físicas no Brasil, mas pode ser encontrado no site oficial da marca e na Amazon americana. Ambos os sites entregam no Brasil. O preço, no entanto, é um pouco salgado. O frasco com 2 ml custa 98 dólares, cerca de 406 reais, e o de 3.5 ml custa 150 dólares, o equivalente a 622 reais.

Leia mais: 4 produtos de fórmula leve para pele e cabelo

+ Fotos de mulher que se prepara para tratar câncer emocionam

PODCAST De onde tirar forças para enfrentar a dor