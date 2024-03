Rotina de skincare para o corpo que você deveria adotar

É bem provável que tenha uma série de produtos para proteger o seu rosto de acnes, rugas e outros sinais do envelhecimento. Vitamina C, séruns, hidratante, protetor solar, demaquilante, sabonete facial, ácidos e uma série de outros produtinhos que você considera essenciais. Mas já parou para pensar que não é apenas a pele da face que precisa de atenção? Para proteger a cútis como um todo, montamos uma rotina de skincare para o corpo todo.

Ana Maria Pellegrini, dermatologista com especialização em medicina estética, explica que o corpo não costuma receber tanta atenção e, para reverter esse cenário, o termo bodycare foi criado, e está se popularizando entre os adeptos do cuidado com a pele.

Segundo a especialista, para saber quais passos incluir na sua rotina e qual frequência realizar cada um, você precisa analisar fatores como:

• Orientação do dermatologista;

• Orientação de uso dos produtos;

• Suas necessidades;

• Seu tipo de pele.

“A pele do corpo possui características específicas e também demanda cuidados. O acúmulo de células mortas, o ressecamento e os danos oxidativos, se não tratados diariamente, podem se acumular e causar problemas de saúde e estéticos”, completa Renato Soriani, dermatologista membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD).

Principais cuidados de skincare para o corpo

Os especialistas destacam algumas etapas que não podem ficar de fora da sua rotina, como:

Continua após a publicidade

Limpeza diária com sabonete ; Hidratação diária (tópica e oral); Esfoliação; Tratamentos específicos (para manchas, acne corporal, estrias, etc); Proteção solar corporal diária; Alimentação saudável; Atividade física regular.

Os mesmos cuidados que você tem com o seu rosto podem ser repassados para o resto do corpo: limpar bem a pele, retirando impurezas, hidratar bastante a partir de produtos que se adaptem melhor ao seu tipo de pele, fazer esfoliação cerca de três vezes por semana, fazer tratamentos em clínicas e consultórios caso você tenha algum problema específico, e proteger seu corpo dos efeitos do sol com protetor solar diariamente.

Além disso, assim como a pele do rosto, se você quiser um aspecto saudável, não adianta apenas colocar um creme em cima do outro: a hidratação também deve ser de dentro para fora, com muita água, uma alimentação saudável e exercícios.

Cuidados com áreas mais sensíveis do corpo

Certas áreas do corpo podem pedir uma atenção especial. Mãos, pés, joelhos e cotovelos possuem pele mais espessa e se você perceber essas regiões mais ressecadas, vale a pena incluir produtos específicos para elas no dia a dia.

O que acontece quando não cuido da pele do corpo?

Os principais prejuízos da falta de cuidados são as doenças de pele (câncer de pele e acne, por exemplo) e aceleração do processo de envelhecimento com manchas, rugas e flacidez.

Continua após a publicidade

“A pele do corpo precisa da hidratação para manter sua função normal. A pele seca costuma apresentar sintomas de coceiras e acentuar as dermatites”, complementa Ana Maria.

E vale destacar que quanto mais cedo você começar, melhor. Ambos indicam que cuidados como proteção solar, hidratação e esfoliação podem ser iniciados desde a infância, pois não oferecem riscos, apenas benefícios.