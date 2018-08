A esfoliação corporal remove as células mortas, melhora a textura da pele e a absorção de cosméticos. O ideal é realizar o processo uma vez por semana, principalmente no inverno, quando a pele tende a ressecar mais. Com a esfoliação, você vai sentir a cútis macia e viçosa.

Confira o passo a passo:

1. Após o banho, com o corpo ainda úmido, espalhe 1 colher (sopa) de esfoliante em cada braço. “Reforce as áreas masi secas, como cotovelos”, diz a dermatologista Renata Marques, do Rio de Janeiro.

2. Nas pernas, divida o procedimento em duas etapas. Primeiro, cubra a palma da mão com o produto e aplique nas coxas e nos joelhos suavemente, de cima para baixo, com movimentos circulares.

3. Depois, na parte inferior, passe a mesma quantidade do item 2, mas de baixo para cima. “Esse sentido estimula a circulação sanguínea”, afirma a fisioterapeuta Patrícia Marcondes, da clínica Lica Cinelli, em São Paulo.

4. Nos pés, priorize os calcanhares fazendo uma leve pressão enquanto esfrega. Como a pele dessa região é mais grossa, repita três vezes. Finalize enxaguando e hidratando o corpo todo logo em seguida.

Para promover uma esfoliação leve, sem arranhar, prefira produtos com grânulos minúsculos e fórmulas em óleo, gel ou loção

