Ácido azelaico: tudo sobre o queridinho do skincare

Comuns durante a temporada de calor e verão, as inflamações cutâneas geram bastante desconfortos e irritabilidades na pele, além de serem uma das principais queixas quando o assunto é a queda de autoestima em relação à nossa cútis. Mas para os antenados em skincare, não é de hoje que o ácido azelaico é conhecido por ser um dos principais componentes aliados contra as temidas crises de inflamações cutâneas como acnes, rosáceas e até mesmo a sensibilidade aos raios ultravioletas.

E para te ajudar a descobrir novas alternativas de cuidados com a pele neste verão, reunimos as dermatologistas Adriana Vilarinho e Amanda Marra, responsáveis pelos tratamentos dermatológicos de grandes celebridades como a modelo Gisele Bündchen e a influenciadora Bianca Andrade, para solucionar as principais dúvidas sobre o uso do ácido azelaico.

O que é ácido azelaico?

O ácido azelaico, também conhecido como ácido nonadióico, é um ácido dicarboxílico de cadeia saturada, naturalmente encontrado no trigo, centeio e cevada.

É uma substância produzida pelo fungo Malassezia furfur, uma levedura que vive naturalmente na pele.

Para que serve o ácido azelaico?

A médica Adriana Vilarinho responde: “O ácido azelaico é uma molécula complexa com atividades diversas que incluem ação anti-inflamatória, anti-infecciosa, antioxidante e clareadora. O seu principal agente também inibe a formação de queratina no folículo cutâneo e a produção de melanócitos na pele. Por isso, as evidências são mais fortes de quem usa o ácido azelaico para a rosácea, melasma e até mesmo para a acne vulgar.”

O ácido azelaico funciona para todos os tipos de pele?

A resposta é sim! Com a formulação e o veículo corretos, todas as peles se beneficiam do uso.

“O ácido azelaico pode ser facilmente encontrado em formulações concentrada ou em diferentes porcentagens de diluíção -a mais comum possui concentração de 15 e 20%- em diferentes texturas, como gel ou creme. Porém, de acordo com a individualidade de cada tipo de pele, o ácido azelaico pode ser manipulado em conjunto com outros ativos que irão melhorar ainda mais o skincare do paciente. A melhor forma de escolher a apresentação do ácido é durante a consulta com o dermatologista, que poderá avaliar e definir o melhor plano de tratamento individual”, conta Amanda.

Como usar o ácido azelaico?

Séruns e hidratantes com ácido azelaico podem ser usados 2 vezes ao dia, pela manhã e noite, ou até em menor frequência de acordo com o seu skincare.

“Já em relação a quantidade de produto, o ideal é a aplicação do equivalente a um grão de ervilha para toda a face”, esclarece Amanda,

Quais os cuidados e contraindicações do ácido azelaico?

Segundo Adriana, por ser um ácido, o azelaico pode dar uma sensação de “pinicação” na pele, o que pode ser reduzido com uma boa hidratação.

“Vale lembrar que, apesar do ácido azelaico não ser fotossensível como os outros ácidos, ou seja, não gera irritação para a pele durante a exposição solar, é fundamental e indispensável a proteção da sua pele na rotina com o filtro solar“, completa

Tem duração máxima para o tratamento?

Dra Amanda Marra esclarece: “Por ser um tratamento seguro, é importante avaliar a resposta na pele, pois seu uso a longo prazo pode sim se tornar inviável. Mas de todo modo, usar o ácido azelaico harmoniza a textura. Ele pode ser utilizado em todas as estações do ano, principalmente no inverno e verão.”

É importante salientar que todo e qualquer tratamento dermatológico deve ser acompanhado por um especialista habilitado para a prescrição e acompanhamento do tratamento.

Também não se esqueça de utilizar o bom e velho protetor solar, assim você estará pronta para arrasar com uma pele sempre iluminada e livre de inflamações.

