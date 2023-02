9 produtos para fazer maquiagens de Carnaval

Basta fevereiro chegar para a procura por iluminadores, sombras coloridas e bronzers aumentar. Ainda não é Carnaval, mas ele já está na porta, pronto para invadir nossas vidas com alegria, beleza e cores. A Claudia, apaixonada pela liberdade criativa que o evento fornece, separou 9 produtos ótimos para o momento ‒ maquiagem boa, que dura até o final do bloquinho, precisa de cosméticos de qualidade!

Pele glow

1- Skindrops Glow Gold, CARE

Sérum + brilho é uma realidade que as amantes de skincare (e Carnaval) vão adorar. Além de proteger a pele contra poluição e toxinas, ele ilumina, realça a cor dourada do bronzeado e devolve o viço natural da região. Tudo com probióticos e ativos orgânicos.

2- Delineador líquido glitter, Contém 1g

Absolutamente perfeito, o produto é a pedida ideal para você criar um delineado gatinho com aquele toque extra que a festividade pede. A fórmula vegana tem ainda duração de até 12 horas.

3- Glow bronzer, Simple Organic

Em partículas ultrafinas, os pigmentos naturais derivados de mica mineral garantem brilho intenso e alta durabilidade, conferindo um look solar.

Beleza e brilho

4- Esmalte Livre para Brilhar, Risqué

Aposta para o Carnaval, a coleção tem seis esmaltes elaborados para você usar as cores como ferramenta de autoexpressão. A cor Dona da Festa tem glitter em tons de laranja, azul e dourado.

5- Backstage Eye Palette, Dior Beuty

O produto é um hit por se adaptar a todos os tipos de pele e reunir primer, sombra, iluminador e eyeliner (sim!) em uma só paleta. O melhor de tudo é que ela te permite criar maquiagens das mais naturais às mais intensas.

6- Corretivo Touche Edat, Yves Saint Laurent Bauté

Útil para cobrir olheiras e imperfeições, ele promete durar o dia todo, ser de fácil aplicação e ter alta cobertura, sem craquelar no rosto. O brilho da famosa fórmula é fresco e harmoniza bem com qualquer estilo de make.

A cara da saúde

7- Solar Radiance Hydrating Cream Highlighter, Rose Inc

Recém-lançado, o iluminador cremoso realça e hidrata a pele, não marca os poros ou as linhas finas e, graças às células de azevinho do mar, aumenta a firmeza do rosto. É cruelty-free, vegano e possui extrato de rosas e esqualano em sua fórmula.

8- Sombra Líquida Paetê, Vic Beauté

Os 60% de água em sua composição somado às pérolas geram um efeito metálico uniforme. Além da ótima aderência, pode ser passada nos olhos, têmporas e outras partes do corpo, com a ajuda do aplicador chanfrado que dá mais precisão

9- Lovetint, Benefit

Sabe aquele produto pequeno e multifuncional que você pode levar para cima e para baixo a hora que quiser? Tcharam! Use o tom avermelhado na boca, nos olhos ou nas bochechas. Dica: aplique em camadas.