Delineado gatinho: aprenda 4 jeitos de fazer em casa

O delineado gatinho não sai de moda. Pelo contrário, ressurge e se atualiza a cada temporada. Das versões minimalistas às mais ousadas, encontre a perfeita para você.

Confira 4 modelos para adotar já!

1. Bem casado

Incremente o desenho clássico combinando duas cores ou texturas diferentes. Para um resultado harmonioso, escolha nuances complementares. Pode ser com tom sobre tom ou misturando um mate e outro brilhante, como fez o maquiador Rafa Capello, de São Paulo. “A única regra é manter o mais claro por cima. Assim ele não fica escondido e ainda ilumina o olhar.” Acha impossível fazer à mão livre? Experimente os delineadores adesivos. Já existem no mercado até versões bicolores – basta colar rente aos cílios.

2. Metal precioso

Brincar com cores e acabamentos, como este azul metalizado, é um jeito simples e certeiro de inovar no delineado. Quer causar impacto? Continue o traço abaixo dos olhos, em direção ao nariz, como se desse continuidade ao desenho das pálpebras. Encontre o equilíbrio mantendo as duas pontinhas alinhadas e com a mesma espessura.

3. Ângulo reto

O formato gráfico e com linhas precisas moderniza o traço. “Mas o ponto alto do look é a linha fina e curta na raiz dos cílios inferiores. É um detalhe fácil de fazer e de grande efeito”, diz Capello.

5. Incompleto

Este seria um delineado comum – em cima e abaixo dos olhos –, não fosse o pequeno espaço, próximo ao cantinho interno inferior, livre de make. Além de leve, fica superatual.

