Bronzeamento saudável

Os cremes são inofensivos à saúde e

ajudam a proteger da radiação solar

Foto: Rodrigo Braga

Torrar no sol é perigoso e está fora de moda. Mas isso não significa que a pele não pode ter aquele aspecto bronzeado saudável. Há no mercado diversas soluções. Além dos conhecidíssimos autobronzeadores em forma de creme, spray e gel, existem também os novos produtos de bronze gradual.

A boa notícia é que esses cremes são inofensivos à saúde e ainda protegem da radiação solar. Palavra do dermatologista André Braz, da Sociedade Brasileira de Dermatologia: ”Eles formam uma película sobre a pele que protege contra o sol. Não substituem o bloqueador solar, mas são uma defesa a mais”.

Creme de bronze gradual

Não são apenas os produtos autobronzeadores que dão aquela cor no verão. Já estão disponíveis no mercado os cremes de bronze gradual. Usados diariamente, eles hidratam a pele ao mesmo tempo que bronzeiam. É isso aí, a fórmula tem o mesmo princípio ativo dos autobronzeadores, só que em menor quantidade. Após dez dias de aplicação contínua em todo o corpo, a pele já ganha aquela corzinha de verão. A vantagem é que o risco de manchas é muito menor e o preço do produto é bem mais camarada. Pra quem usa autobronzeador, o creme de bronze gradual também serve para manter a cor.

Gostou da ideia? Então aposte no hidratante de bronze gradual:

Dove Summer Tone

R$ 14,99

Cor perfeita com autobronzeador

1. Esfolie antes de aplicar o bronzeador. Há algumas regiões da pele que são mais grossas do que outras. Esfoliada, a pele estará uniforme, e o resultado final ficará mais homogêneo.

2. Use uma luvinha de látex na hora da aplicar o autobronzeador. Assim, as suas mãos não correm o risco de ficar com aquele aspecto alaranjado.

3. A camada de bronzeador deve ser fina. Tenha atenção especial ao aplicar o produto nas dobras e nas partes escondidas do corpo. Isso é importante para evitar possíveis manchas.

4. Aplique o produto apenas uma vez se desejar um bronze discreto. Caso queira um visual mais moreno, use-o por dois ou três dias consecutivos.

5. Para o tom saudável não sumir, reaplique o produto uma semana após a primeira vez. Assim, você manterá a cor e evitará a aparência desbotada que surge dez dias após o primeiro uso.

Cuidado!

Neste verão, as câmaras de bronzeamento estão proibidas. Comum em clínicas estéticas, a técnica aumenta em 75% o risco de câncer de pele. Por isso, foi vetada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Produtos

Confira alguns dos autobronzeantes disponíveis no mercado:

1. Spray de efeito rápido Aspa Nylons.

R$ 50

2. Loção autobronzeadora Golden Plus, d’O Boticario.

R$ 26,90

3. Loção autobronzeadora para o corpo Nivea Sun Touch.

R$ 21,70