Maquiagem de Carnaval: Glitter e pedrarias para sair do óbvio

Está aberta a temporada de jogar glitter em tudo! A maquiagem de Carnaval chega com muito brilho, pedrarias e criatividade. O Carnaval abre um leque de opções e inspirações, que vieram antes mesmo do hype da série Euphoria. Os makes festivos ganharam terreno em outras ocasiões também – principalmente em eventos musicais.

Se você quer sair do básico (ou, ao menos, do usual de todos os anos), nossa proposta aqui é mostrar o glitter além do usual, para explorar outras partes do rosto, como a sobrancelha, cabelo, sardinhas brilhantes e muito mais.

Maquiagem com pedrinhas e glitter na sobrancelha

Uma sobrancelha bem feita chama atenção apenas com um gel para pentear. Amplificando isso para glitter e pedrarias, pense no poder! Dá para simplesmente usar o rosto com pouca maquiagem e caprichar nelas.

Strass e glitter no cabelo

Calor, suor e derivados acompanham o clima de Carnaval. O cabelo solto costuma ser inimigo dessas situações, então os penteados podem te salvar e te deixar estilosa. Coquinhos e sleek hair são boas opções e, para incrementar os fios, use e abuse de glitter e pedrarias. Na imagem acima, a cantora Alicia Keys usou para o Met Gala 2021. Vale para o tapete vermelho, vale para o bloquinho!

Sardas de glitter

Tivemos as sardinhas de henna, tatuadas e, porque não, as com glitter? Estrelinhas e strass também ficam uma graça, vai da sua paciência ao colar no rosto.

Desenhos artísticos

Que tal fugir do tradicional ainda mais e se jogar em desenhos assimétricos? Uma das partes mais legais do Carnaval é que parece que a imaginação fica sem limites e é possível se expressar. A maquiagem é um ramo artístico, então dá para explorar diferentes desenhos, cores e texturas.

Delineados glamorosos

Está liberado o exagero nos delineados – sobretudo gráficos, brilhantes, coloridos e glamorosos. Ok, delineador é jogar no seguro, mas dá para ir além e intensificar o poder desse make marcante nos olhos. A nossa colunista Vanessa Rozan, aliás, já ensinou o passo a passo em vídeo de uma versão linda (clica aqui).

Lágrimas de glitter

Já sabemos que suor é um dos aliados de bloquinhos de rua e outros eventos carnavalescos. E se o corretivo não segurar, você pode optar por tapar qualquer incômodo que você tenha no rosto com glitter. Que tal lágrimas? Dá para disfarçar olheiras e outras marquinhas do rosto.