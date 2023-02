7 produtos de maquiagem compactos para levar na pochete de Carnaval

Quando pensamos em maquiagem de Carnaval, além do brilho e glamour, precisamos também levar em conta a praticidade e durabilidade. Mas, por mais que a gente invista nos cuidados certos para que ela dure todo o bloquinho, é importante ter em mente que retoques serão necessários. Para conseguir manter o look durante toda a folia sem precisar levar todo o nécessaire para as ruas, a maquiadora Carol Couto, do salão ROM Concept em São Paulo, conta o que realmente é necessário carregar consigo. Já nós, de Claudia, oferecemos também algumas opções compactas que vão caber mesmo na menor das pochetes.

Protetor solar com cor

Ao mesmo tempo que protege contra os raios UVA e UVB, o protetor solar com cor pode ser utilizado com a função de base para correção da pele, fazendo o papel de um produto 2 em 1 e economizando espaço na bolsa. Por isso, a dica da maquiadora é levar um sempre com você, em especial aqueles com embalagens menores.

Protetor solar com cor Protetor Solar Facial Dermage Photoage FPS 50 Compre na loja BEAUTYBOX - R$ 137,90 Bioderma Photoderm Cover Touch FPS 50+ Compre na loja Beleza na Web - R$ 100,90

Bruma fixadora

Além de agir como um ótimo hidratante em spray, a bruma fixadora vai fazer com que sua maquiagem permaneça intacta ao longo do dia, promovendo o efeito de fixação e aumentando a durabilidade da produção.

Hidratante labial

Essa dica é ótima para aqueles que adoram dar uns beijos no Carnaval: os hidratantes labiais são perfeitos para manter a boca macia e sem ressecar ao longo de todo o dia. Por ser um produto geralmente pequeno, cabe em qualquer bolsa e, dependendo da escolha, eles podem ter cor, substituindo o batom.

Ah, e o hidratante labial também pode ser utilizado como fixador de glitter, ok?

O brilho é peça chave nessa comemoração, e para deixá-lo ainda mais fácil de aplicar, a dica é misturar óleo corporal com o glitter de sua preferência. “Você pode pegar diferentes tamanhos e cores e despejá-lo no recipiente com o óleo corporal. Assim, ele vai aderir mais fácil à pele. Para deixar o corpo brilhando é só jogar a misturinha e espalhar para o glow aparecer”, ressalta Carol. Lembrando que também é possível encontrar hidratantes que já possuem glitter, ou mesmo colar da maneira de sua preferência usando o hidratante labial que você já tem na bolsa.

Pó compacto

O pó é essencial no nécessaire de verão. Isso porque, quando se está calor, o suor e a oleosidade da pele interferem na durabilidade da maquiagem, além de deixarem um aspecto grudento nada confortável. O pó tem como função matificar o seu rosto, minimizando o brilho indesejado. Também vale dizer que é possível encontrar versões com proteção solar, além de embalagens bastante úteis no bloquinho. “Muitos deles acompanham espelhinho e esponjinha para aplicação, o que o torna um produto prático para se ter na bolsa”, completa Carol.

Máscara de cílios à prova d’água

A máscara de cílios à prova d’água pode ajudar ,faça chuva ou faça sol (literalmente). Isso porque ela vai fazer com que a transpiração e até mesmo as condições do tempo não interfiram no seu make e acabem manchando o rosto, resultando naquele efeito “panda” que ninguém gosta. Só lembre-se de encontrar versões pequenas, que são mais práticas, como as que sugerimos abaixo:

Máscara de cílios compacta Máscara para Cílios Benefit Cosmetics They're Real! Compre na loja BEAUTYBOX - R$ 108,90 Máscara para Cílios Benefit Cosmetics Compre na loja BEAUTYBOX - R$ 108,90

E então, pronta para aproveitar o Carnaval?