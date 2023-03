5 inspirações de nail art das famosas, feitas por Tom Bachik

As celebridades costumam ser um ótimo termômetro do que está em alta, e quando o assunto é unha decorada não é diferente. Para termos uma ideia do que deve dominar o restante do ano, fomos até o perfil do manicure Tom Bachik, que é basicamente um trend setter no setor, e reunimos 5 nail arts das famosas que nos deixaram com vontade de correr para o salão!

Depois do fenômeno Hailey Bieber com a glazed donuts nails, temos outras esmaltações que devem dominar o feed do Instagram e Tiktok nos próximos meses. Confira abaixo 5 tipos de nail art para investir em 2023.

Tendências de nail art das famosas

Francesinha minimalista

Sempre vamos ser fãs das francesinhas, só que elas andavam meio apagadas na avalanche de unhas diferentes (com muita pedraria, brilho e textura) que fizeram sucesso em 2022. Podemos ficar tranquilas, pois esse retorno vem aí! Tom Bachik fez a francesinha minimalista perfeita para Michelle Williams no Oscar 2023. A atriz usou as unhas curtinhas com as pontas brilhantes. O profissional também fez uma outra versão desta esmaltação para Jennifer Lopez:

Pedrarias discretas

Será que o exagero ficou no passado? O manicure das famosas costuma ousar nas pedrarias, mas ultimamente ele tem segurado a emoção. Os strass estão mais tímidos ou estrategicamente colocados, como no caso das disco nails, que Selena Gomez usou no Globo de Ouro 2023.

Pontas transparentes

No caso de Anne Hathaway, temos pontas transparentes com brilho iridescente, ok? Ela apareceu no desfile da Versace toda de preto com uma manicure chamada de alien nails, por Bachik. Talvez a nomenclatura futurista também esteja adequada. Este é um visual que pede por um alongamento ou unhas postiças, já que as pontinhas tem uma finalização transparente. Uma outra versão desse acabamento foi usado por Hailee Steinfeld, com mais brilho:

Nail art geométrico

Novamente, temos uma nail art bem polida, beirando o minimalismo. O uso do triângulo é delicadíssimo, deixando a unha chique. Quem usou essa manicure foi Margot Robbie, durante uma das premières do filme Babilônia. Inclusive, dá para fazer em diferentes tamanhos de unhas e em outras versões. Camila Cabello apareceu com uma esmaltação parecida, mas em uma proposta mais ousada:

Desenhos delicados

Tom Bachik explora também formas e desenhos delicados nas unhas, como corações e flores, algo que era bem popular nos anos 2000 – época em que as nail arts ainda não eram tão elaboradas. Mas claro que temos opções ainda mais caprichadas disso no Instagram do artista.

E então, quais as suas favoritas?