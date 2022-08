Glazed donut nails: a nailart de Hailey Bieber que virou febre

No último MET Gala, não foi o look de Hailey Bieber que roubou a cena – e sim um detalhe pequeno, mas que acabou se tornando gigante nas redes sociais: a nail art! Apelidada de glazed donut nails, a tendência bem cintilante viralizou por ser moderna, mas ao mesmo tempo minimalista.

Criada pela nail artist Zola Ganzorigt, as unhas também foram destaque nas mãos de de Vanessa Hudgens e de Sydney Sweeney, de Euphoria. Brilhante e suave, ela é uma ótima pedida para a primavera (que já começa bate à porta) ou para quem gosta de um visual mais discreto.

O efeito charmoso e cintilante também pode ser atingido com várias cores, do rosa clarinho ao amarelo.

Como fazer as glazed donut nails

Com a febre nas redes sociais, Zola gravou passo a passo, que foi compartilhado no TikTok. Para atingir o brilho, ela começa utilizando uma base em gel, e curando por 30 segundos na luz UV. Na sequência, ela aplica uma demão da cor Funny Bunny, da OPI (um perola bem clarinho) e cura por 60 segundos. Depois, é a vez de usar um top coat, também em gel, e curar. Para dar o efeito cintilante, ela então aplica um pó cromático para unhas com a ajuda de um pincel pequeno e finaliza com mais uma camada de top coat.

Não quer fazer a versão em gel? É sim possível recriar o efeito: basta utilizar um esmalte perolado como fundo, e então usar o pó cromático ou holográfico e cobrir com top coat cintilante.