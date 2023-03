Oscar 2023: As unhas decoradas usadas pelas famosas

Quando o assunto é tapete vermelho, cada detalhe importa: dos brincos aos sapatos, da cor da sombra ao esmalte. Por isso, não é de se espantar que muitas famosas optem por sair do básico e desfilar pelas premiações com nail arts e cores que são tendência. Para ficar por dentro de todos os detalhes, mostramos aqui as unhas decoradas que surgiram no Oscar 2023.

Deslumbrante em um vestido longo branco, Michelle Yeoh, que concorre ao Oscar de Melhor Atriz, apostou no acabamento leitoso e brilhante que está em alta nas redes sociais.

Vanessa Hudgens apostou em uma nail art abstrata em preto e branco, que deu um toque moderno ao look de corte clássico.

Sandra Oh contrastou o laranja de seu vestido com a nail art em azul, prata e com um toque de glitter. Que tal copiar?

Lilly Singh

A youtuber Lilly Singh foi outra a apostar em uma unha decorada abstrata, mas discreta – quase como uma francesinha – em rosa clarinho e branco.

Tems

A cantora Tems apostou em unhas bem longas, decoradas com bolinhas prateadas e pretas, e francesinha prata.

