Globo de Ouro 2023: as tendências do tapete vermelho.

O Globo de Ouro 2023 celebra a sua octogésima edição nesta terça-feira (10/01), no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, no Estados Unidos. No tradicional tapete vermelho, atrizes concorrentes das principais categorias mostraram que a vida de festas extravagantes está de volta, dando o start das premiações do cinema e da TV em grande estilo – pense em muito brilho, tecidos nobres e volumes estratégicos. Aqui, selecionamos as principais tendências do red carpet:

Pretinho nada básico

Se o preto é a escolha mais segura para cruzar um tapete vermelho com elegância, disso temos certeza. Mas o que podemos aprender com as composições vistas é que nem por isso precisa ser aquela coisa monótona e simples. Jamie Lee Curtis, que concorre a melhor atriz coadjuvante em filme de comédia por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, optou por um macacão tomara que caia finalizado por uma capa de bordados que forma uma espécie de cauda (lembrando os vestidos de gala) da maison Valentino. Já Jennifer Coolidge, que deu o que falar na segunda temporada de The White Lotus, chamou a atenção pelo tubinho Dolce & Gabbana de mangas longas com drapeados e paetês.

Fluidez

A leveza é outro elemento que apareceu forte entre as convidadas e concorrentes da noite. Os tecidos mais fluídos tiram a seriedades de shapes e caimentos mais tradicionais, como mostra Kaley Cuoco, que concorreu a melhor atriz em série de comédia por The Flight Attendant: o detalhe acinturado marca a gravidez e faz o tecido escorrer até o chão de forma delicada. Jenna Ortega, outro rosto bastante aguardado do Globo de Ouro pelo sucesso de Wandinha, apostou em um vestido Gucci com diversos recortes na região da cintura para contrapor a quantidade de tecido do resto do look, com mangas morcego dignas de um conto de fadas (ou seria de trevas?). Mas nem só de opções esvoaçantes se vive: Viola Davis trouxe uma versão mais estruturada, que relembra o figurino de Mulher Rei, filme pelo qual concorria à melhor atriz de drama.

Extra, extra!

Pensou em volume? Coloca mais um pouco! Assim como vimos com Niecy Nash, de Dahmer: Um Canibal Americano, e Selena Gomez, de Only Murders in the Building. O match entre as duas também evidencia a volta do roxo como opção para as produções noturnas. A primeira usa uma espécie de cauda vestível cheia de camadas que deu aquele toque glamoroso das musas do cinema dos anos 1950 (sem usar pele animal para garantir o luxo). A segunda mostra como as mangas bufantes vieram para ficar e como você pode usá-las, em um tecido mais nobre, para deixar qualquer vestido tubinho mais moderno e descolado – tal qual a idade de Selena pede.

Tons claros

Saindo um pouco das referências soturnas, encontramos boas inspirações nos looks de Margot Robbie, do filme Babilônia, vestindo Chanel, e Jessica Chastain, atriz da série George and Tammy, para mostrar que a paleta pastel também é super bem-vinda nos eventos de gala. As formas geométricas que se circunscrevem na altura da cintura de ambos os modelos tiram a obviedade dos formatos geométricos. Complemente com poucas joias nas mãos e uma maquiagem fresh para manter o brilho sem ficar over.

Shine on, baby

E falando em brilho… Ele foi o grande destaque da premiação, que parecia merecer um retorno um pouco mais solar e festivo devido aos acontecimentos dos últimos anos. Na empolgação mais que merecida, as atrizes Sheryl Lee Ralph, da ótima comédia Abbott Elementary, e Michelle Yeoh, vencedora do prêmio de melhor atriz em filme de comédia ou musical por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, apresentam jeitos diferentes de obter todos os olhares para si. Com um visual de sereia, complementado pelos longos fios soltos, Sheryl revisita um modelo bem clássico de vestido com um trabalho muito rico em pedrarias arroxeadas (olha lá ele de novo!). Já Michelle traz toda a sofisticação de uma peça Armani Privé em diferentes tons de paetês, que, ao cairem de acordo com o desenho do vestido, criam bordas estratégicas nas barras, dando profundidade e movimento para algo que poderia ficar mais rígido.

Mãos em evidência

Ou quase isso! As luvas voltaram a ser um acessório que transforma qualquer simples produção em algo chique, com ares de mistério. As opções também variam. Veja Ayo Edebiri, atriz de The Bear, por exemplo: a versão mais tradicional em um amarelo envelhecido, quase dourado pelo efeito do tecido, dá um ponto de cor para a saia + cropped estruturado em um azul acinzentado. Por outro lado, Natasha Lyonne, estrela e criadora de Boneca Russa, faz a vibe all black ficar ainda mais interessante, já que a manga do seu vestido cobre suas mãos e dedos. No styling, a escolha de anéis com formatos arquitetônicos e bracelete de esmeraldas faz desse um dos looks mais contemporâneos do tapete vermelho do Globo de Ouro.