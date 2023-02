Miçangas no cabelo: tudo sobre a tendência que é a cara do verão

Se você ama os hits dos anos 2000 e busca um penteado a cara do verão, prepare-se, pois, as miçangas no cabelo estão de volta às tendências! De diferentes formas, cores e tamanhos, as miçangas são acessórios leves, alegres e divertidos demais para serem só usados no pulso e pescoço, por isso, a dica é apostar nelas em penteados, como as tranças.

Essa popularidade revisitada das miçangas no cabelo faz parte de uma tendência conhecida como Kidcore, que é uma estética definida por uma nostalgia da infância marcada por acessórios, cores e personagens deste universo infantil.

Além disso, claro, as it girls favoritas da internet já vêm explorando as miçangas no cabelo há um tempo, mas com o boom do TikTok nestes últimos anos, a tendência voltou tão forte que o legal é você mesmo se arriscar no Do It Yourself e criar suas próprias miçangas para aplicar no cabelo.

Por isso, para você não ficar por fora de nenhum detalhe desta volta das miçangas no cabelo, separamos a seguir algumas dicas e inspirações para você apostar nesta tendência no verão!

Como usar miçangas no cabelo?

Com o cabelo solto, preso, curto, longo, cacheado, crespo ou liso, as miçangas são versáteis para qualquer estilo! Aproveitando que a época de festivais já vai começar, esse é um look super divertido para você apostar. A dica para criar uma produção incrível e moderna com miçangas no cabelo é combinar com o street style — moda de rua.

Por isso, jeans + regata branca + tênis + cabelo recheado de miçanga = um look super descolado e bem de rua. Mas, caso realmente o seu sobrenome seja “nostalgia”, aposte na tendência anos 2000 como um todo: cintura baixa + cropped + sandália + miçangas, não só no cabelo, mas no pescoço e pulso!

Agora, focando – de fato – só nas miçangas no cabelo, você pode apostar em um visual mais minimalista, ou seja, com miçangas mais neutras e simples em apenas uma mecha do cabelo, ou ousar e aplicar letras, formas e cores de miçanga em diferentes mechas do cabelo.

Faça você mesma suas miçangas no cabelo

Que tal você mesma fazer suas miçangas para aplicar no cabelo? O DIY está também de volta às tendências para que você explore da melhor forma as suas criações. Por isso, vamos ao passo a passo:

Materiais

Kit com miçanga sortidas;

Linha de silicone;

Grampo ou tic-tac.

Modo de fazer

Pegue seu kit de miçanga e crie a combinação de cores e formas que você preferir. Em seguida, meça o tamanho do fio de silicone que você deseja que o acessório seja, a dica é que você faça do tamanho do fio do seu cabelo!

Com tudo isso pronto, faça um nó na ponta da linha para segurar as miçangas e comece a se divertir colocando pedrinha por pedrinha. Assim que chegar na altura desejada, dê um nó para que tudo fique bem preso. Faça, em seguida, um outro lacinho mais frouxo para que você consiga encaixar o dentinho do tic tac ali. Agora coloque sua presilha no local desejado e já prenda no cabelo. Pronto! Sua miçanga de cabelo está pronta.

Inspirações de miçangas no cabelo

Depois de ter entendido como usar miçanga no cabelo e ter colocado a mão na massa, reunimos 5 inspirações diferentes para você se jogar!

Trança com miçangas

Não há dúvidas de que este é um dos penteados mais populares, e ganha um toque todo especial! Tranças com miçangas estão em alta, e são um charme. Dá para usar na ponta, como na imagem acima, ou espalhadas pelo comprimento, como essa abaixo:

Miçangas no cabelo colorido

Essa inspiração de migança é um sinal para você apostar neste look para seu próximo festival!

Tranças com miçangas grandes

A vida é muito curta para você não apostar neste look de max miçangas no cabelo!

Miçangas no cabelo curto

Miçangas no cabelo curto dão um charme a mais para essa altura de fios que também voltou com tudo!

Miçangas no cabelo todo

Que tal ousar e preencher o cabelo todo com miçangas assim como a modelo Indira?

Diferentes miçangas no cabelo

Esse é um look a cara dos anos 2000! Miçangas de diferentes tipos e estilos misturadas da forma que a gente ama!