Trança raiz: 10 lindas inspirações do penteado

Prática, estilosa e versátil, a trança raiz só apresenta pontos positivos, e não à toa é o penteado queridinho das cacheadas e crespas. Ela pode ser feita nas laterais, no topo, na cabeça toda, pode ser colorida, monocromática, ser incorporada a outros penteados, como um coque, rabo de cavalo, half bun… As possibilidades são infinitas e as ocasiões para usar a trança raiz são diversas!

Porém, é importante ressaltar um engano muito comum que acontece com a trança raiz, também conhecida como trança nagô. Por mais que ela seja bem parecida com as chamadas “box braids”, elas não são a mesma coisa. Enquanto a trança raiz é feita bem rente ao couro cabeludo, a box braid fica mais solta, não entrando em contato com a raiz do cabelo, de fato.

A seguir, para te inspirar a usar e abusar desse penteado super versátil e estiloso, confira 10 inspirações de trança raiz para cabelo cacheado e crespo!

Trança raiz no cabelo todo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mannu Viana (@manuuvianaa)

Continua após a publicidade

Do início ao fim do cabelo, a trança raiz é perfeita para dar aquela alongada no visual como um todo!

Trança raiz com miçanga

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aysha Sow (@aysha.sow)

Continua após a publicidade

Símbolo de resistência entre as Fulanas, grupo étnico africano, a trança raiz com miçanga de madeira é belíssima!

Trança raiz com desenho

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Lobo 👙 (@lobomari)

Continua após a publicidade

Para dar aquele charme extra e divertido no visual, que tal apostar em um desenho para sua trança raiz?

Trança raiz colorida

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malía (@malia)

Continua após a publicidade

Cores como roxo, rosa, azul, amarelo, verde e azul ficam perfeitas para sua trança raiz! Aposte neste look descolado e cheio de estilo!

Penteado com trança raiz: vá de coque!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Irlaine Tavares (@irlaineee)

Continua após a publicidade

Um penteado elegante e perfeito para ocasiões mais formais com certeza é a trança raiz com coque!

Trança raiz com rabo de cavalo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lesley (@freshlengths)

Continua após a publicidade

Trança raiz + rabo de cavalo é uma combinação estilosa e moderna! Se quiser, personalize seu rabo com mais tranças ou miçangas no cabelo. É um ótimo look para o verão.

Trança raiz em cabelo curto

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angela Onuoha (@curlbellaa)

Continua após a publicidade

Os cabelos curtos também não ficam de fora quando o assunto é trança raiz, ok?

Trança raiz no topo do cabelo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angela Onuoha (@curlbellaa)

Continua após a publicidade

Um dos penteados mais queridinhos entre as crespas e cacheadas é aplicar a trança raiz bem no topo da cabeça e deixar os fios soltos atrás, o que também é conhecido como trança nagô. Fica demais!

Trança raiz na nuca

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natural hair & Beauty (@savdanyell)

Continua após a publicidade

De baixo pra cima também é uma opção para posicionar a trança raiz. Você pode finalizar com um rabo de cavalo ou coque. É uma ótima alternativa para sair do comum!

Trança raiz na lateral

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lesley (@freshlengths)

Continua após a publicidade

Um penteado fácil e prático é a trança raiz na lateral do cabelo. Ela combina com o dia, com a noite, o chique e o informal. Versátil demais!

E então, qual o seu estilo favorito?