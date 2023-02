Trança embutida: Inspirações e passo a passo de como fazer

Penteados com tranças embutidas são ótimos! Práticos, versáteis e ainda quebram um galho naqueles dias em que nada funciona no cabelo. Democráticos para diversas ocasiões, são excelentes para segurar os fios em dias de shows, festivais e um charme para eventos mais tradicionais, como casamentos e formaturas.

As tranças embutidas tem versões mais elaboradas, segmentando o cabelo ou construindo um visual bem elegante, com as madeixas levemente soltas. Dá para usar ornamentos nos fios, como flores, glitter e strass. Temos aqui inspirações de tranças embutidas e um tutorial para ensinar como fazer. É mais fácil do que parece! Bora aprender?

Como fazer trança embutida (passo a passo)

Separe uma mecha grande do topo da cabeça e divida-a em três partes, do mesmo jeito da trança padrão; Vá cruzando as três segmentações desde o topo da cabeça; Aos poucos, adicione mais cabelo à trança. Para evitar que a trança se solte, aperte bem as mechas; Continue trançando até a nuca; Finalize com um elástico. Pode usar um spray fixador para deixar a trança embutida bem certinha, ou afrouxar alguns fios para deixá-la mais soltinha.

Ficou muito abstrato? Temos vídeos tutoriais para ajudar a fazer trança embutida também:

Agora vamos nos inspirar em diferentes estilos?

Trança embutida com coque

Coroa de trança embutida

Trança embutida dupla (ou boxeadora)

Trança embutida com dois coques

Trança embutida fácil

Trança embutida com flores

Trança embutida com glitter

Trança embutida para cabelo curto

Conseguimos te inspirar a se jogar na trança embutida?