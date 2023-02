Gypsy braids: a tendência de tranças que conquistou celebridades

Não importa se você é crespa ou cacheada, as gypsy braids – ou tranças ciganas, em português – têm tudo para te conquistar! Com mechas e pontas soltas, elas ganharam popularidade depois de serem adotadas por Zoë Kravitz. Desde então, tornaram-se objeto de desejo das celebridades, inclusive das brasileiras, como a modelo Juliana Nalu, que aposta em um visual tropical, com mechas loiras nos fios livres.

“O modelo é um estilo de trança protetora de longa duração, geralmente de espessuras mais finas, feitas com fibra sintética e adição de cachos orgânicos que se concentram do meio ao final das tranças, ou somente nas pontas”, explica Aline Freitas, que é proprietária da Trancistas World.

Cuidados

Com parte do cabelo solto, as exigências para manutenção do visual mudam um pouco. Além de precisar dormir com touca de cetim, lavar apenas o couro cabeludo e aplicar óleos capilares na raiz para nutrição e fortalecimento dos cabelos, é importante evitar penteados apertados com elas. Também é necessário desembaraçar a parte livre com frequência, para evitar nós, de acordo com a profissional.

Ela ainda indica o uso do borrifador, para aplicar o xampu diluído em água no couro cabeludo. Depois, é necessário enxaguar e repetir o processo. “Sempre tenha o cuidado de não friccionar os cachos. Após a secagem completa, aplique algum óleo capilar de sua preferência na raiz, e, para os cachos, aplique gelatina capilar, que diminuirá a formação de nós e manterá a definição por mais tempo.”

Continua após a publicidade

Manutenção das gypsy braids

Ok, mas quanto tempo posso usar o penteado? Se essa pergunta passou pela sua cabeça, calma que a gente explica! “O tempo saudável de uso de qualquer estilo protetor de longa duração é de até dois meses”, esclarece a especialista. Isso não significa que a pessoa possa usar sem parar. Na verdade, “a manutenção pode ser realizada com um mês de uso. Recomendamos uma pausa entre o uso de uma trança e outra”, completa.

Inspirações de gypsy braids