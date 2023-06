Franja lateral: confira inspirações e descubra quem ela valoriza

Entre idas e vindas, as franjas laterais estão na moda mais uma vez! Modernas, estilosas e versáteis, elas podem ser longas, curtas, desfiadas, assimétricas ou do jeito que você – além do seu cabeleireiro – preferir. Hoje, trouxemos algumas respostas para dúvidas e inspirações para você arrasar com o modelo.

Segundo a hairstylist Janny Mota, a franja lateral possui diversas vantagens em comparação a outros estilos. “Ela pode ser adaptada a diferentes formatos de rosto e estilos de cabelo.” Também há possibilidade dela ser estilizada de diversas maneiras para se adequar ao visual desejado.

“A propósito esse corte pode realçar traços faciais, suavizando características proeminentes, como testa alta ou queixo mais acentuado.” Tudo isso enquanto é de fácil manutenção, por não ser tão curta.

Quais são os formatos de rosto que mais se beneficiam dela?

“A franja lateral pode ser uma ótima opção para uma variedade de formatos de rosto, mas há alguns em particular que se beneficiam especialmente desse estilo: redondo, em forma de coração e oval”, de acordo com ela.

A textura do cabelo e as preferências pessoais, entretanto, devem ser considerados ao escolher o corte ou não. A contra indicação são aqueles que passaram pelo processo de alisamento, que deixa os fios mais estáticos e a franja, dessa forma, fica sem caimento. “O ideal é sempre consultar um cabeleireiro profissional antes para obter recomendações personalizadas com base no seu formato de rosto e estilo desejado”.

Cuidados

Para manter a franja lateral bonita e bem arrumada no dia a dia, é importante seguir alguns cuidados específicos como: corte regular, lavagem, secagem adequada e produtos de styling, pontua a profissional.

Quais são as melhores opções de corte para valorizar esse tipo de franja?

A resposta para essa pergunta é: diversos. “Um corte em camadas por exemplo, acrescenta movimento e textura ao cabelo, acentuando a franja lateral.

Um longo e em linha reta é uma outra opção elegante para combinar com a franja lateral. “Esse estilo cria uma linha contínua e limpa, permitindo que a franja se destaque ainda mais.”

Para quem prefere fios curtos, um pixie com franja lateral pode ser uma excelente decisão. “Esse estilo audacioso e moderno harmoniza a beleza, realçando a personalidade e os traços faciais. Outro belo exemplo é um corte em cascata, também conhecido como corte em V ou em U invertido. “Ele cria um visual romântico e feminino.

A franja lateral pode ser usada em cabelos cacheados ou ondulados?

Para quem tinha dúvida: a franja lateral pode ser usada em cabelos cacheados ou ondulados. “Opte por um corte que leve em conta a textura e o padrão dos seus cachos ou ondas, use produtos anti-frizz e para definição de cachos”. Considere também aplicar um protetor térmico antes de usar ferramentas de calor. “Por fim, evite escovar a franja com muita frequência, pois isso pode trazer danos ao cabelo. Ao invés disso, use os dedos ou um pente de dentes largos para desembaraçar suavemente a franja”, termina Janny.