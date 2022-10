6 inspirações de franjas para diferentes formatos de rosto

Bella Hadid apareceu com um corte de cabelo diferente nas passarelas da Paris Fashion Week, e não demorou para virar hit na internet. O motivo? A franja desfiada. E quando o assunto é mudar pouco, mas com máximo impacto, sem dúvidas essa é a grande pedida! Para você que sempre pensou em apostar, porém ainda não conseguiu superar o receio, reunimos 6 estilos de franjas que se adequam a diferentes formatos de rosto e texturas de fios.

Franja desfiada

Para rostos em formato de coração, que são aqueles com maçãs mais proeminentes e que afinam no queixo, as franjas desfiadas e com poucos fios podem ser as mais indicadas. Elas alongam a face e valorizam seus traços. A famosa franja da Brigitte Bardot se aproxima bem deste estilo.

Franja lateral

Se você tem um rosto redondo, provavelmente acha que não deve se render às franjas, mas ledo engano. As laterais e mais pesadas podem ser excelentes opções. Além de deixarem o rosto mais anguloso, ajudam a alongar o queixo, dando mais definição para as bochechas. Esse tipo de franja é um dos mais populares, além de ser uma alternativa mais prática – ou seja, um terreno seguro. A atriz Reese Witherspoon é uma fiel adepta desse estilo.

Curtain bangs ou franja cortininha

As curtain bangs caíram no gosto do público, e são uma das maiores apostas para a primavera e verão. Selena Gomez, que tem o rosto redondo e o cabelo cacheado, já aderiu ao corte e ficou ótima. Com um tamanho que pode variar da sobrancelha até o queixo, elas são fáceis de arrumar e deixam o cabelo com um ar sexy e despojado. Elas ficam ótimas em praticamente todos os tipos de textura e formatos faciais.

Franja reta e volumosa

Quem opta por uma franja reta e bem volumosa geralmente tem o rosto alongado, mas ela pode funcionar em outros tipos também. Se for mais curtinha, acima da sobrancelha, o foco fica no olhar e no centro do rosto. Com mais comprimento, pode deixar a face mais simétrica. Essa é a personificação da franja da Andy (Anne Hathaway) de O Diabo Veste Prada.

Micro franja

Esse tipo de franja foi muito popular nos anos 1960, 1970 e 1980, e voltou aos salões em 2022. As franjinhas tem um toque mais moderno e funcionam em praticamente todas as texturas de cabelo. Quanto aos rostos, os formatos ovais e coração podem ser os mais indicados.

Franja longa e desfiada

As franjas longas e desfiadas são ideais para rosto quadrados, com o maxilar mais marcado. Esse estilo de franja, por ser leve, cria um efeito mais suave no rosto e pode ser estilizada de diferentes formas, jogada de lado ou mais retinha. A Dakota Johnson usa esse tipo de franja há anos.