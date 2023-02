Franjas: Você sabe qual o melhor estilo para o seu formato de rosto?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você já tentou reproduzir uma franja que outra pessoa fez, mas sentiu que o corte não te caiu bem? Acredite se quiser, isso é mais comum do que parece. Qualquer corte de cabelo deve ser pensado individualmente, de acordo com as proporções de cada pessoa, pois geralmente temos características que nos diferem, ou seja, um centímetro a mais de comprimento da testa pode mudar completamente o caimento do corte em uma pessoa. Então, se você quer investir no estilo e está em dúvida de qual é a melhor escolha para o seu visual, confira essa seleção de dicas que separei para te ajudar.

Quais características devem ser levadas em consideração antes de cortar uma franja?

Dentre as principais estão: o tamanho da testa, formato do rosto, a quantidade de fios na parte frontal da cabeça, a textura do cabelo e se há redemoinhos. Todas essas informações são muito importantes na hora de realizar o corte, pois cada uma delas influencia no caimento. O seu cabeleireiro vai te ajudar a identificar essas características.

Franjas para cada formato de rosto

Franja para rosto coração

Esse formato de rosto é caracterizado pela testa e maçãs mais amplas em relação ao queixo, formando uma espécie de triângulo invertido. Para deixar o visual mais harmônico, a melhor alternativa é apostar em uma franja na altura das sobrancelhas e com acabamento desfiado, pois ao mesmo tempo que ela disfarça a largura da parte superior da face, também traz leveza, como fez a atriz Reese Witherspoon.

Franja para rosto quadrado

O estilo quadrado tem linhas simétricas, ou seja, a largura da testa é a mesma da linha do maxilar. Esse formato é muito expressivo e carregado de força, por isso o ideal é apostar em franjas mais despojadas, que proporcionem mais leveza ao rosto, dando a impressão de que a face é mais alongada, como, por exemplo, o estilo lateral ou até mesmo as repicadas acima das sobrancelhas, como as escolhas feitas pela atriz Andreia Horta.

Franja para rosto r edondo

Assim como formato quadrado, o redondo também repete as mesmas proporções na parte superior e inferior da face e, por este motivo, uma franja reta e muito cheia pode pesar, pois ela encurtará as feições, ressaltando ainda mais essas características. Para trazer mais equilíbrio nesse caso, as franjas laterais ou as cortininhas alongadas são as melhores opções, pois destacam o centro do rosto, alongado e tirando a atenção das laterais, como fez a modelo Chrissy Teigen.

Franja para rosto oval

Considerado o formato mais democrático dentre os demais, o rosto oval fica bem com praticamente todos os tipos de franjas. No entanto, as melhores são as mais curtas e com algum tipo de transparência, seja pela quantidade de cabelo cortado ou pela técnica repicada, pois assim o terço superior fica visível, mesmo que coberto, como no caso da cantora Iza.

Quais são os cuidados essenciais para se ter com a franja?

Como se trata de uma porção de fios que ficam em contato constante com a face, a franja pode acabar oleosa e deixar o seu visual pesado. Para evitar que isso aconteça, você pode borrifar o xampu seco em casos mais urgentes. Mas não exagere, pois o excesso pode danificar os fios. O ideal é mesmo é partir para a lavagem em dias alternados. Franja também pede hidratação, mas tenha cuidado para não acumular os produtos na região, certifique-se de removê-los bem.

Quer mais dicas para escolher a melhor franja de acordo com o seu formato rosto? Nesse vídeo trago mais informações sobre o assunto: