Já ouviu falar de chin bangs? Conheça a franja que é tendência

O corte de cabelo da Rachel, de Friends, continua voltando mesmo que Jennifer Aniston queira distância desse passado. Ok, e por que estamos falando disso em 2022? É que a franja no queixo que a personagem usava pode estar preparando o território para um retorno. Depois do furor das curtain bangs, é chegada a hora das chin bangs – que, em português, significa “franja no queixo” – que estão de volta com força total, agora acompanhadas de cortes mais moderninhos.

Para entender esta tendência, batemos um papo com Arthur Monari, cabeleireiro há 19 anos, formado pela academia Soho International e stylist no Circus Hair, em São Paulo.

“A anterior, a curtain, geralmente é mais curta, então tem muita gente que tem receio de cortar. Por não saber arrumar, achar que não combina com o formato do rosto, ela não se torna uma franja tão amada. Essa nova versão é mais longa, é como se fosse um repicado natural curto, emoldura melhor o rosto e é mais fácil de arrumar”, conta ele.

Inspirada fortemente nos anos 1990, ela é uma releitura do modelo usado pela personagem Rachel, com uma roupagem mais moderna. “Só a forma de arrumar que é diferente. Não deixa de ser o mesmo corte, mas somando a um shaggy hair ou um long bob, cai super bem.”

Mais praticidade!

Como dito antes, a vantagem do franjão é a facilidade de arrumar e o efeito de moldura no rosto, que cai muito bem em diversos formatos de face – além da praticidade de uso até mesmo no verão, algo que não acontece com versões mais curtas. “Nesta época do ano temos dificuldade de usar secador, imagina você na praia? Um creme de pentear pode ser o segredo na hora de arrumar a franja. Por ela ser maior, exige menos trabalho”, explica o profissional.

Ver essa foto no Instagram Continua após a publicidade Uma publicação compartilhada por SAL SALCEDO (@salsalhair)

E todo mundo pode ter chin bangs?

Claro que sim, já passamos da época em que certos cortes eram específicos para um tipo ou textura. O segredo é entender como o seu fio funciona e se jogar! Outro ponto importante é escolher um profissional para cortar que esteja mais familiarizado com franjas para adequar ao seu rosto e estilo.

“Cabelos ondulados e lisos são mais práticos para qualquer tipo de franja, mas a chin bang é democrática tanto para cabelos crespos, quanto os lisos e bem ondulados.”

Arthur assume que as chin bangs podem ser cortadas independente do tipo cabelo, mas “se você for aderir ao visual e tiver os fios cacheados ou crespos, o ideal é fazer o corte um pouco mais curto”.

Como finalizar as chin bangs?

“O uso do secar só com as mãos, puxando a franja para frente é o ideal”, explica o stylist. E para obter um melhor resultado é bom usar um produto finalizador. Arthur indica ter um leave-in com proteção térmica.