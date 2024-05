Creme para a área dos olhos: quando e como usar?

Quando você decide começar uma sua rotina de skincare, descobre que existem uma série de passos e produtos que são indicados. Protetor solar, hidratante, tônico, vitamina C, niacinamida, esfoliante, entre outros. E aí pode surgir a dúvida: será que vale a pena investir em tudo isso?

Para te ajudar nessa decisão, a gente vai destrinchar a importância de um produto que está em alta: o creme para a área dos olhos.

Em primeiro lugar, com todas as opções que existem no mercado, é fundamental entender quais são as necessidades da sua pele e quais os ativos ideais para o seu caso. Conversamos com Mônica Aribi, dermatologista e sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e Lilian Brasileiro, médica e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e desvendamos tudo. Confira abaixo:

Por que a região precisa de cuidados especiais?

A pele ao redor dos olhos é a mais fina e delicada do corpo humano, cobrindo o músculo orbicular, responsável pelo fechamento das pálpebras.

“Essa particularidade anatômica faz com que a área esteja sujeita a milhares de movimentos de contração diariamente, contribuindo para o aparecimento de rugas, linhas finas e flacidez”, explica Lilian.

Ou seja, essa combinação de uma pele extremamente fina sobre um músculo altamente ativo, faz com que o cuidado seja ainda maior, demandando produtos especializados para não mostrar sinais do envelhecimento.

Vale lembrar também que essa região tem bolsas de gordura abaixo dela, o que impede a drenagem ideal da circulação, fazendo com que a área inche com facilidade. Isso também pode causar a formação de mais rugas precocemente.

Qual é a importância de usar cremes específicos?

Segundo as especialistas, é algo crucial justamente por conta da fragilidade da área. Os produtos específicos são formulados para oferecer um nível de emoliência e hidratação adequados, sem serem excessivamente pesados.

Além disso, esses cremes são desenvolvidos com um pH equilibrado, compatível com a sensibilidade da pele e a proximidade com a mucosa ocular, minimizando o risco de irritação e garantindo segurança no uso contínuo.

Usar produtos inadequados pode obstruir poros e causar acne, além de irritar os olhos e não fornecer o cuidado necessário.

Portanto, é fundamental selecionar produtos, não apenas para tratar e prevenir sinais de envelhecimento e fadiga, mas também para assegurar que a aplicação não vai piorar a situação.

Escolhendo os melhores ativos

Segundo Mônica, os melhores ativos para procurar nas fórmulas desses produtos são:

vitamina K : evita que a circulação sanguínea dessa região tão fina seja impregnada pela pigmentação dos vasos da pele;

nicotinamida : anti-inflamatório para evitar o inchaço da região;

cafeína : para evitar o escurecimento da área;

ácido hialurônico: para hidratar e preencher as rugas finas. : para hidratar e preencher as rugas finas.

A área precisa de uma série de cuidados

Não adianta investir em produtos com esses ativos, escolher marcas caras e comprar várias opções, mas deixar de lado o básico que essa região tão sensível demanda.

Além da utilização de cremes específicos, a área dos olhos merece uma série de cuidados especiais para manter sua saúde e aparência jovem, principalmente limpeza e hidratação. Em relação à limpeza, a gentileza é a chave. É importante usar um demaquilante com uma fórmula suave e livre de álcool, para remover a maquiagem sem irritar ou ressecar a pele.

“A aplicação do demaquilante deve ser delicada, com um algodão ou pad de limpeza, pressionando suavemente contra a pálpebra por alguns segundos para dissolver a maquiagem antes de deslizar o algodão para baixo ou para o lado, evitando esfregar”, explica Lilian.

Já na hora da hidratação, opte por um creme que atenda às necessidades particulares da sua pele e seus objetivos, como hidratação intensa, redução de olheiras ou tratamento de linhas finas.

Dica: a aplicação deve ser feita com o dedo anelar, usando o produto com leves batidinhas, começando pelo canto interno e seguindo em direção ao externo da área dos olhos. Essa técnica ajuda a minimizar a pressão, pois o dedo anelar tende a exercer menos força que os outros.

Outra recomendação é não exagerar na hora da aplicação. A quantidade ideal é do tamanho de um grão de arroz para cada olho. E, ao aplicar o creme, nada de esticar a pele. As batidinhas suaves são suficientes para a absorção do produto.

E a make? Cuidado redobrado na escolha do rímel. “Prefira rímeis à base de película, que podem ser removidos com água morna, sem a necessidade de esfregar. Isso minimiza o trauma na área durante a remoção da maquiagem”, afirma Lilian. Isso porque esfregar, coçar ou pressionar os olhos repetidamente pode danificar a pele delicada e contribuir para a formação de linhas e rugas.

Um aliado na hora da proteção

O filtro solar atua como um escudo protetor contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta e é super recomendado para a região. Só é importante tomar cuidado com a quantidade e evitar o contato com a área conjuntival para não irritar a área.

E lembre-se: o ritual ideal de skincare deve começar com a aplicação dos cremes, de forma que esses produtos entrem em contato direto com a pele e desempenhem suas funções. O filtro solar deve ser sempre o último passo.