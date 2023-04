Água micelar, balm, bifásico: tipos de demaquilantes e como usar

Quando vamos comprar um demaquilante temos uma gama de produtos à disposição: água micelar, lenço demaquilante, sorbet ou balm demaquilante, demaquilante bifásico, demaquilante em creme e podemos usar também o cleansing oil com esse propósito. Assim como cremes, séruns e sabonetes, que contemplam diferentes tipos e texturas de pele, os produtos para remover maquiagem seguem uma linha semelhante.

Tipos mais comuns de demaquilante

Demaquilante bifásico: esse é um dos mais conhecidos, quase todo mundo já viu ou usou. O demaquilante bifásico é aquele que precisa balançar antes de usar, e que possuí duas fases – uma com água e outra com emolientes. É ótimo para remover maquiagem à prova d’água e cores bem pigmentadas.

Água micelar: Tirar maquiagem é um extra da água micelar, que é um produto para limpar as impurezas da pele com profundidade – sem irritar, garantindo o equilíbrio fisiológico. A água micelar contém moléculas especiais, as micelas, que atraem o óleo, a sujeira e as impurezas da pele. É levinha, mantém a hidratação e não resseca as peles sensíveis.

Lenço demaquilante: Esse é o rei da praticidade no requisito remoção de makes, são lencinhos com ativos que tiram a maquiagem de forma rápida e prática. Pode não ser o melhor amigo de peles sensíveis, já que o atrito pode irritar o rosto. Há opções no mercado específicas para quem tem sensibilidade.

Toalha demaquilante: Semelhante ao dos lenços, a toalha é uma forma sustentável de tirar o make, podendo ser reutilizada. Feita de ​​fibras de poliéster, pode ser menos abrasiva ao rosto, mas requer uma hidratação depois, por conta do atrito.

Sorbet ou balm demaquilante: Sorbet ou balm derrete a maquiagem do rosto e é ótimo para peles sensíveis, já que não faz atrito e mantém a hidratação do rosto. Bom também para retirar maquiagens pesadas.

Cleansing oil: A ideia deste produto é promover a limpeza da pele, tirando também os restos de maquiagem. Semelhante ao item anterior, o cleansing oil é a base de óleos e vai derretendo o make. Agride menos a pele e proporciona hidratação.

Quando usar cada demaquilante?

A beauty artist Carolina Della Nina trouxe dicas de como usar cada tipo de demaquilante. Se não usar muito make invista em um bifásico. “É o mais simples de usar e intuitivo para quem não usa muita maquiagem”, garante. Agora, se você for uma pessoa que usa base todos os dias, Carolina recomenda um “cleansing oil, por ser mais potente na hora de retirar tudo”, e ainda livre de atritos na pele – como citamos acima.

Para quem curte um make mais caprichado, vale apostar também no “cleansing oil e nos balms, que você consegue aplicar e massagear o rosto derretendo até os produtos à prova d’água”, aconselha. E aquela máscara chata à prova d’água, qual melhor demaquilante para tirar? Neste caso, a maquiadora prefere o demaquilante bifásico ou um demaquilante específico de área dos olhos.

“Aplique num disco de algodão e deixe por alguns segundos sobre os cílios para o produto funcionar bem. Se usar rímel lavável, uma alternativa legal são as toalhinhas demaquilantes laváveis, elas funcionam somente com água quente e tiram muito bem o produto dos olhos sem agredir a pele”. Se usar um batom muito pigmentado, a melhor forma de remover são os demaquilantes que contém óleos na composição – como o cleansing oil ou balms que tenham óleo de coco. Já sabe qual escolher para sua rotina?