5 tendências cortes de cabelo para a primavera 2022

A primavera está chegando, mais precisamente começa nesta quinta-feira, dia 22, e nada melhor do que deixar as temperaturas frias no passado, certo? Esse, aliás, é o momento perfeito para dar uma renovada no visual. Para esquentar o clima, selecionamos cortes de cabelo para investir na próxima estação.

Claro que precisamos ser democráticas e mostrar do clássico ao mais moderno, então temos opções para quem gosta das madeixas mais longas e também delas curtinhas. Como o fim do inverno, dá para voltar a mostrar a nunca sem medo do frio. Veja cinco cortes de cabelo para a primavera 2022.

Clavicle Bob

O Bob entra na categoria dos cortes clássicos e queridinhos das mulheres. E a versão Clavicle Bob nada mais é do que um update do Long Bob. Com o tamanho médio, na altura da clavícula, como sugere o nome, ele pode ser mais reto ou desconectado, fica a seu critério.

“É um corte versátil, que pode ser usado com franja, sem franja, para quem tem cabelo mais pesado, ou para fios finos”, afirma o hairstylist, Rudi Werner.

Longo e com camadas

Ainda que a primavera seja uma época quente do ano, tem quem não desista dos cabelos longos. Se jogar no corte em camadas pode ser uma ótima opção, já que os fios ficam mais leves e com mais movimento, especialmente se forem grossos.

One Length

O One Length, também conhecido como Blunt Bob ou ex-Chanel, é aquele corte que transmite poder. Pode ser usado assimétrico, ainda que continue reto, sem camadas e desfiado. A ideia aqui é aquele cabelo alinhado.

“O mais pedido é na altura do colar, mas ele também pode ser usado em um cabelo mais longo, sem problemas”, explica Werner.

Curtain bangs

As Curtain Bangs ainda não vão nos abandonar e elas vêm para deixar os fios ondulados e cacheados ainda mais poderosos. Não importa o tamanho que você queira, se jogue nas franjas – esse tipo é ótimo para climas mais quentes, pois exige menos manutenção.

Pixie

Quer um cabelo prático? O Pixie Cut pode ser o ideal para você. Atemporal e extremamente prático na hora de arrumar, o corte é bem versátil, por incrível que pareça. Não importa a textura dos fios, ele funciona em todos. “Tem muitas variações, super moderno e estiloso”, explica.