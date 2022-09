4 tendências de coloração de cabelo para a primavera

Está pensando em mudar o cabelo? Então chegou ao lugar certo. A primavera é uma das estações do ano que nos remete aos tons mais quentes e alegres, tanto nas roupas, quanto nas maquiagens e, claro, nos fios. Sim, as madeixas também se intensificam nos climas mais quentes. Para te ajudar a fazer a escolha certa, fomos atrás de tendências gringas de coloração que bombaram lá fora e têm tudo para fazer a cabeça das brasileiras.

Apesar de muita gente associar ao inverno, o vermelho ficou entre as cores que mais fizeram sucesso nos cabelos das celebridades em 2022. Muitas aderiram ao ruivo, ou tons avermelhados, como Zendaya, Kendall Jenner, Doja Cat, Sophie Turner, Barbie Ferreira, Sydney Sweeney, SZA e muito mais. Claro que as loiras e morenas iluminadas continuam em alta, só não podemos deixar as nuances quentes de lado. O strawberry blonde é uma das tendências para embarcar, que continuam com tudo. Vamos saber mais sobre cada tendência?

Confira abaixo 4 tendências de coloração de cabelo para primavera:

Iluminações suaves (e estratégicas)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Olivia Frances Culpo (@oliviaculpo)

Caso você só queira uma iluminação bem sutil, com aquele jeitinho de queimado naturalmente pelo sol, pode comemorar: as mechas finas e espalhadas livremente pelo comprimento prometem fazer sucesso. Uma ótima pedida para mudar o visual, mas com pouquíssima manutenção envolvida.

Os ruivos estão de volta!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por barbie ferreira (@barbieferreira)

As temperaturas aumentam na primavera e não tinha como a cor mais quente ficar de fora. Como citamos acima, Zendaya, Kendall Jenner, Doja Cat, Sophie Turner e muitas outras celebridades desfilaram com cabelos ruivos este ano. Os tons avermelhados vieram para ficar, dos mais escuros aos mais claros, de uma forma bem democrática.

Continua após a publicidade

Strawberry blonde

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

O time das loiras segue firme e forte, mas como os dias ensolarados podem ser um dos piores inimigos de quem tem o cabelo mais claro (leia-se os platinados, que tendem a ficar amarelados), o strawberry blonde pode ser um caminho. É aquele meio-termo seguro para quem não quer abandonar as madeixas loiras, mas, ao mesmo tempo, quer dar aquele tom mais quente, puxando para o ruivo.

Bronde Hair

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gigi Hadid (@gigihadid)

Deixando os vermelhos de lado, uma tendência forte e prática é o bronde hair, uma mistura das palavras blonde (loira) com brunette (morena). É uma tonalidade entre o cabelo castanho e o loiro – a famosa morena iluminada, mas que agora deve surgir um pouco mais puxado para o loiro frio.