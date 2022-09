De Beyoncé a Débora Nascimento: como o bob hair conquistou as cacheadas

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Se você é do time das encaracoladas, provavelmente já pensou em investir em um corte mais curtinho, certo? Diferente do que muitas pessoas pensam, os cabelos cacheados ficam bem de várias formas, como, por exemplo, em um bob. Ele tem a base reta, na altura do pescoço, acompanhando algumas camadas, que ajudam a dar volume e movimento, além de deixar o look bastante moderno. Além disso, ele destaca o rosto e ainda é mais fácil finalizar. Interessada? Selecionei algumas dicas para te ajudar nesse processo.

Um tipo de bob para a sua personalidade

Se você fizer uma pesquisa no Google sobre bob hair cacheado, vai se deparar com diversos cortes, uns mais curtos e outros mais compridos, como os da cantora Rihanna. Antes de simplesmente cortar os fios, é muito importante usar as técnicas do visagismo para analisar suas características físicas, como o tamanho do pescoço, altura do topo da cabeça, traços e também a textura, pois assim é possível entender e adaptar o bob que funciona para você. Peça ajuda de seu cabeleireiro para fazer esse corte trabalhar a seu favor.

Quais cuidados devo ter?

Rayza Nicácio (@rayzanicacio)

Os cachos tendem a ser mais secos e sem definição, devido a falta de umectação natural, uma vez que o óleo produzido no couro cabeludo tem dificuldade de percorrer as curvas dos cabelos cacheados. Para conquistar madeixas saudáveis, como as da influenciadora Rayza Nicácio, você precisa investir em máscaras ricas em óleos, ômega 3 e 6, e elastina. Além disso, é bom sempre ter em mão um óleo de macadâmia e argan para aplicar nas pontinhas. Pois como se trata de fios mais curtos, as pontas ficam muito mais evidentes.

Como finalizar?

Débora Nascimento (@debranascimento)

Quanto mais curto o cabelo, mais leve e isso leva ao volume. Na hora de finalizar aposte em um CC Cream para ativar os cachos e amasse bem. Use um tecido de fibra natural (pode ser uma toalha ou camiseta). Outra dica, para ganhar um look como o da atriz Débora Nascimento é usar um difusor na temperatura morna para modelar e secar as madeixas. Lembre-se do protetor térmico. Quando estiver seco, finalize com spray de brilho.

Nesse vídeo dou mais dicas para você cuidar dos seus cachos:

Manutenção do corte

Em um mês os cabelos crescem cerca de 1 a 1,5 cm. Então em dois ou três meses o corte muda e não tem mais o mesmo efeito, ou seja, perde o caimento. Para manter o seu curtinho, o ideal é retornar ao salão a cada dois meses, e garantir o visual curly perfeito, como o da cantora Beyoncé.