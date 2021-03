Blunt cut bob: o corte em alta que é pura sofisticação

Depois do sucesso do blunt cut, o corte reto ganhou uma nova versão ainda mais moderninha. Chamado de blunt cut bob, o termo se refere a um cabelo reto, mas desta vez ainda mais curto.

Marcante no visual de famosas como Rosamund Pike e Eve Hewson, a popularidade do blunt cut bob marca a tendência do minimalismo, visto também nas roupas e acessórios, e segue com força no que diz respeito à beleza.

E não é à toa que o visual ganhou protagonismo nos papéis das personagens de Garota Exemplar, Eu me importo e Por trás de seus olhos, afinal, o corte tem o poder de ajudar a construir a imagem de personagens intimidadoras. Por conta de suas linhas simétricas, ele projeta uma ideia de controle sobre cada fio, ou seja, de uma personalidade admiravelmente organizada ou até controladora (ou ambas).

Apesar de belo, o blunt cut bob exige uma manutenção constante para mantê-lo sempre alinhado – sua principal característica. Apesar de trabalhoso, difícil resistir à tentação de provar um corte tão sofisticado e usado em personalidades tão icônicas.

Para quem quer se arriscar, separamos algumas inspirações de celebridades que aderiram ao blunt cut bob. Confira:

A atriz Lucy Hale é uma grande fã do corte e gosta de variar entre o liso e o ondulado.

Bem curtinho, o cabelo da atriz Cate Blanchett é um marco de sua elegância.

Com franja e dividido ao meio, o corte da atriz Yara Shahidi garante um jeito jovem e divertido.

Para deixar o corte ainda mais moderninho, a cantora Francesca Michielin optou por um penteado de aspecto molhado.

Com textura ondulada, como na atriz Kerry Washington, o corte ganha formas mais românticas e vintage.

O corte vai bem também em quem tem um volume menor de cabelo, como a modelo Kaia Gerber.

As tranças deixaram a modelo Jourdan Dunn com um corte moderno e criativo.

Já praticamente uma marca registrada da atriz e cantora, Manu Gavassi é fã dos acessórios para incrementar o visual curto.

