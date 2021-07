Quer pintar o cabelo? Os especialistas recomendam esses 3 tons no inverno

Os claros

Depois de muitos anos de reinado, o superloiro sai de cena. Ele abre espaço para tons quentes e uniformes, sem mechas marcadas nem contornos ao redor do rosto. “São cores mais naturais, como o mel, o dourado, o alaranjado e o cobre, todos com menos intensidade na vibração do tom. Vão ser muito pedidas as tonalidades de tangerina seca e pêssego, que já vemos no cabelo de muitas famosas”, explica Amadeu Marins, colorista do Rio de Janeiro.

Ele observou essas tendências e também as de cabelo em tons pastel em outras cidades além das brasileiras, como Paris, Berlim e Nova York. Segundo Amadeu, é o chamado glow hair, resultado da busca pelo que é genuíno e reflete nossa verdadeira personalidade. A textura também pede um novo olhar, com o natural ganhando mais terreno sobre a escova. É provável que você deixe de lado as ferramentas de estilização e aprenda a finalizar seu cabelo respeitando os movimentos dele.

O degradê

Delicada e com discreto brilho, essa tendência é para quem gosta de dar ainda mais ênfase ao movimento dos fios. A combinação mais pedida pelas famosas é nos tons de castanho, com um toque iluminado mais para as pontas ou o caramelo perto da raiz, terminando em dourado quente, e o natural, puxando para o canela.

Segundo o beauty artist Wilson Eliodório, é importante, além da referência, levar em conta outros fatores, como o tom da pele e o formato do rosto de cada pessoa para optar pelo tom do degradê. “Também é fundamental ter cuidados antes de iniciar a coloração. Recomendo fazer uma pré-coloração, processo que vai criar uma camada de proteção para os fios. Depois do procedimento, faço uma máscara com reposição de proteína. Ela vai garantir brilho, movimento e a saúde do cabelo”, explica ele, que tem salão em São Paulo.

Os neutros

Para Wilson, a tendência máxima do último ano, do cabelo natural, fácil e leve, continua bastante em alta. Isso não quer dizer que os reflexos estão totalmente eliminados, mas eles são discretos, nada marcados. “São luzes feitas de forma gradual e muito delicada. Elas dão um ar de renovação, mas têm uma técnica diferenciada.

Não há excessos ou cores opostas”, explica o beauty artist. Nas celebridades, os tons mais vistos são o marrom escuro – note as pontas levemente mais claras de Taís Araújo (acima) – e variantes do laranja ao cereja. “Quem é naturalmente morena pode partir dessa base e fazer alterações suaves, sem precisar colorir todo o comprimento”, acrescenta Amadeu. A proposta chega a ter um toque vintage, priorizando a elegância e discrição e colocando o cabelo castanho de volta no pódio dos tons mais queridos.