Shaggy hair: O corte queridinho das famosas voltou!

Entre os anos 1970 e 1980, o shaggy hair se tornou tendência, principalmente pelas musas do rock´n´roll, como as cantoras Patti Smith e Chrissie Hynde.

Sua releitura nos anos 1990 também foi um sucesso, ganhando o nome Rachel Cut. O corte era um shaggy bob da personagem Rachel, Jennifer Aniston, em Friends, que correu o mundo. A atriz comentou anos mais tarde que odiava aquele corte.

Hoje, o shaggy volta com um repicado alongado, indicado para quem gosta de volume e cabelo desconectado. Combina com dois tipos de texturas. Nos cabelos finos, proporciona volume no topo da cabeça. Para o resultado, basta usar pomada e secador, amassando as pontas com as mãos.

Já nas madeixas levemente onduladas, pode usar mousse, pomada ou spray de volume e secar os fios virando as pontas para fora. Finalize com spray de brilho ou óleo de reparação.

A manutenção precisa ser feita a cada dois meses e meio para manter essa linha desestruturada. Mas escolha um profissional que saiba fazer esse corte, já que é necessário ter cuidado para não deixar a base do cabelo tão fina e perder o “encorpamento” das pontas. Isso confere a sensação de cabelos ressecados e maltratados.

Bruna Marquezine se tornou referência no shaggy. Longas, divididas ao meio ou mais curtas, as franjas também podem ser diferentes neste corte. Bruna investe na cortininha, que é mais aberta no centro.

O visual de Klara Castanho tem feito muito sucesso entre seus fãs. Com a franja mais curta e repicada, ela optou por não deixar as pontas tão volumosas e o visual messy. Um charme.