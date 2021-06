Cansada do esmalte de sempre? Inspire-se nestas 5 tendências de nail arts

O mundo das unhas é palco de muitas tendências e liberdade, o que pode gerar até uma certa confusão de qual caminho apostar. Para te deixar por dentro desse universo das nail arts, conversamos com duas especialistas no assunto.

A expert em nail arts Gi Camargo conta que tudo é possível quando se trata de unhas. “A tendência aqui na esmaltaria é o exagero, ou seja, pode tudo. Vale até acender suas unhas pelo seu celular, como um pisca pisca de árvore de Natal”, comenta.

A ousadia vai além. Segundo a profissional Marcia Câmara, há opções com piercings e até designs encapsulados, ou seja, os acessórios vão parar dentro das unhas. “Nails com pompom, baby boomer e arte encapsulada com borboletas estão bombando”, afirma a especialista.

As decorações vieram para ficar e contam com diversos estilos para agradar a todos os gostos. Entre tantas opções, as especialistas revelam cinco modelos para você testar! Confira:

Minimalistas

Se você é do time que acredita que menos é mais, Gi Camargo recomenda a francesinha colorida ou pontinhos espalhados por toda a unha. A especialista lembra que as cores e a espessura da linha são aliadas importantes para conversar com seu estilo. Faça testes para encontrar um formato agradável a você.

Baby boomer

Outro modelo mais discreto e bem delicado é o baby boomer. Inspirada na tradicional francesinha, a nail art consiste em um leve degradê entre duas cores, sendo rosa e branco as mais comuns. A combinação também pode ser feita com outras cores. Para as mais ousadas, vale a pena investir em itens decorativos, como as pedrarias.

Multicoloridas

Combinar as cores é uma das tendências que veio para ficar, até porque as possibilidades são inúmeras. Você pode pintar cada uma das unhas com a mesma cor, mas variar na tonalidade. Se preferir, ainda é possível mesclar cores pastéis e neon na mesma esmaltação.

Estampas

As estampas também são aposta certa para arrasar no design das unhas. A versatilidade é um grande atrativo desse estilo, que pode levar ao esmalte desde smiles coloridos ao clássico e sexy animal print. O céu é o limite para a criatividade na hora de escolher.

Pedraria

“O luxo das pedrarias tem tomado conta das clientes”, aponta Marcia, que também explica que o nível de ousadia pode ser dosado com a quantidade de adornos aplicados. Para quem busca opções mais chamativas, as pedras coloridas e o mix de tamanho deixarão o resultado único. Já as mais discretas têm como opção a aplicação em apenas uma das unhas de cada mão.