A bolsa favorita da Princesa Diana está de volta!

Uma das peças mais usadas por Lady Di nos anos 90 agora está de volta nas vitrines da Gucci. A icônica bolsa com alça de bambu da princesa Diana pode ser encontrado no site da marca por 18 mil reais.

Além de ser figurinha carimbada nos looks da princesa de Gales, a bolsa marcou uma fase de liberdade e ruptura dos protocolos da família real.

Assim que Diana se separou do príncipe Charles, o seu guarda-roupa ganhou peças com ainda mais estilo e personalidade, como bota de cano alto, blazer oversized e roupa esportiva. O amor pela moda nunca esteve tão nítido como nessa fase de Diana, por isso a bolsa com alça de bambu virou acessório coringa.

O estilista italiano Alessandro Michele recuperou a bolsa predileta de Lady Di como uma forma reavivar todo estilo e praticidade que a peça proporciona. Ainda mais versátil, a versão 2021 está disponível em três tamanhos e sete cores diferentes.