Brownie Batter Brunette é a nova tendência de morena iluminada

Atualizado em 21 out 2022, 12h33 - Publicado em 22 out 2022, 08h12

Adoramos inspirações de nomes de tendências capilares, que costumam sempre ter alguma relação com comidas. Depois dos tons manteiga, baunilha, caramelo, a cor do momento para as morenas iluminadas é o Brownie Batter Brunette – na adaptação para o português, podemos chamar de morena massa de brownie. Algo bem atraente no mundo da culinária e, agora, dos cabelos também.

As usuárias do Tiktok estão oficialmente obcecadas por essa novidade. Vamos deixar o bronde hair (o visual “nem morena e nem loira”) no passado e apostar neste tom quente, uma vibe mais natural e que exige menos manutenção. A tendência traz tons de loiro principalmente nas mechas da frente do cabelo, mesclando com o castanho, criando um visual que emoldura o rosto.

A trend chegou nas celebridades. Camila Cabello passou dos fios naturais para as luzes caramelo e, recentemente, mudou de novo. Ela aderiu ao Brownie Batter Brunette, que destacou ainda mais sua beleza.

Essa coloração tem tudo a ver com climas quentes, brilho e dimensão aos fios, que quanto mais próximos do tom original, mais saudáveis. Isso porque passam por menos danos, considerando que o Brownie Batter Brunette clareia os cabelos delicadamente. Apesar disso, é importante sempre lembrar de usar protetor térmico na hora de finalizar as madeixas, evitando exposição ao calor para manter a cor e a saúde do cabelo.

As luzes praticamente clamam por ondas nos fios, o que passa a ideia de um cabelo “dimensional”, como citamos antes. Nesta foto, as mechas são mais escuras, o que facilita a manutenção.

O resultado é sutil, mas realmente lindo. Deu para entender o motivo de viralizar, né?