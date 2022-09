Morena iluminada: dicas, inspirações e mais

Em alta, a tendência da coloração dos fios no estilo “morena iluminada”, além de combinar com as mais diversas tonalidades de pele, ela traz um toque moderno e descolado ao cabelo.

Isso se confirma quando paramos para pensar em quais famosas já aderiram a esse tom de cabelo – e são muitas! Suzana Gullo, Larissa Manoela, Isabella Fiorentino, Maisa e até Zendaya não resistiram aos fios iluminados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zendaya (@zendaya)

João Bosco, hairstylist no salão One SP, explicou como é feita a coloração e, claro, como cuidar depois. “Morena iluminada é uma técnica que faz muito sucesso no salão para quem deseja evidenciar uma mudança sutil no visual, com nuances levemente mais claras que a cor natural dos fios. Ao contrário das luzes, que demoram até oito horas para ficarem prontas, esse procedimento é mais rápido e pode levar de uma a três horas, dependendo do tamanho e volume do cabelo”, explica o profissional.

Uma grande dúvida entre as pessoas que buscam realizar essa mudança no cabelo é: como se chega nesse efeito? Segundo João Bosco, como é uma mudança sutil, é comum preservar o fundo natural do cabelo, pois a proposta é iluminar o tom escuro, criando um contraste perfeito. “Para o efeito ficar impecável, criamos mechas espalhadas em pontos estratégicos, mantendo uma coloração de dois a três tons mais claros do que a cor natural dos fios. Também é importante consultar um profissional visagista para valorizar ainda mais a pele e o formato do rosto”, afirma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Fiorentino Hawilla (@isabellafiorentino)

Outro ponto positivo desta tendência é que ela combina com praticamente qualquer pessoa. “No processo de visagismo, a principal análise que fazemos no salão é se a cor natural do cabelo é mais fria ou quente e, a partir dessa avaliação, escolhemos as luzes que seguem a mesma temperatura, o que deixa o visual mais leve e bonito. Para essa temporada, além do castanho tradicional, indico tons de dourado, mel, caramelo, acobreado, canela”, indica João.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Como qualquer outra mudança capilar, os cuidados precisam ser redobrados após a coloração e, para o cabelereiro, a chave é a hidratação. “Apesar do cabelo sofrer menos com o processo de descoloração, é sempre importante manter uma rotina de hidratação e nutrição para o cabelo ficar saudável. Adote produtos com fórmulas especiais que devolvam a coloração e o brilho aos fios, além de serem específicas para cabelos com química”, indica. Por fim, vale reforçar a necessidade de sempre utilizar produtos com proteção solar e térmica para evitar a oxidação da cor.