6 batons a partir de 15 reais que você precisa conhecer!

Dia 29 de Julho é o Dia do Batom. Item essencial para qualquer necessaire e claro, o queridinho do universo da beleza. Historicamente ele já foi proibido e julgado, mas foi durante o reinado da rainha Elizabeth I, que o batom voltou a ser bastante utilizado pela realeza. E não tem como falar de batom sem lembrar de estrelas de Hollywood como Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor.

Muito além do glamour, o batom traz versatilidade e personalidade. Através das cores, texturas, composições e formatos, conseguimos ser outra pessoa a cada dia. Sem contar o fato de muitos maquiadores realçarem a make usando o batom como blush.

Quer pintar o cabelo? Os especialistas recomendam esses 3 tons no inverno

E acreditem, a cor que você usa pode dizer muita coisa! Ela não só comunica com o look, mas com o seu momento atual. Cada ocasião pede um tom, mas a versatilidade é tanta que não existem regras quando se trata de cores de batom. Além do acessório ser a melhor opção naqueles dias corridos com cara limpa e na reunião de última hora por chamada de vídeo.

Ou seja, batom é o amigo para todas as horas que não sai da boca das mulheres. Que realça o nosso visual em minutos e transforma a nossa autoestima em segundos.

Do matte ao hidratante, em bala ou cintilante. Batom é sobre autocuidado e a escolha certa para complementar as produções no visual. Nada mais justo que comemorar o Dia do Batom com batom. Veja as sugestões que selecionamos para você!

Continua após a publicidade

1. Batom Mattelizado, AVON, R$ 19,99. Compre aqui.

2. Batom Stick. Make B, R$ 50,00. Compre aqui.

3. Batom Líquido Glitter, Vult, R$ 26,50. Compre aqui.

4. Batom Matte, Vult, R$16,70. Compre aqui.

5. Batom Líquido, Fenty BeaUty, R$159,00. Compre aqui.

6. Batom Matte, MAC, R$119,00. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quinta-feira (29/7), e podem estar sujeitos a alterações.